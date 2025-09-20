"ณัฐวุฒิ" หนุนเพื่อไทยไม่เข้าร่วมวิป โชว์วาทกรรมเป็นฝ่ายค้านระบบรัฐสภาไม่ใช่ฝ่ายค้านใน MOA

"ณัฐวุฒิ" โวเพื่อไทยเป้ฯฝ่ายค้านในระบบรัฐสภา ไม่ใช่ฝ่ายค้านใน MOA ยันทำหน้าที่ฝ่ายค้านชัดเจน แต่ไม่จำเป้นต้องเข้าร่วมวิป
วันที่ 20 ก.ย. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก "นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ" ว่า ผมเห็นด้วยกับแนวทางของพรรคเพื่อไทย ที่ประกาศทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา แต่ไม่ร่วมงานในวิปฝ่ายค้าน นี่เป็นเรื่องหลักคิด ไม่ใช่การตั้งแง่ทางการเมือง การประสานงาน หารือร่วมกันเพื่อให้ภารกิจฝ่ายค้านเดินหน้า เป็นเรื่องที่ทำร่วมกันได้ แต่ไม่ใช่เข้าเป็นวิป
รัฐบาลสีน้ำเงินชุดนี้ ตั้งขึ้นอย่างประหลาดพิศดาร ไม่เคยมีที่ไหนในโลกที่ผู้นำฝ่ายค้านและพรรคแกนนำฝ่ายค้านยกมือตั้งนายกฯ เสียงข้างน้อย แล้วจะทำหน้าที่ฝ่ายค้าน พร้อมกับการคอยเป็นองค์ประชุมให้รัฐบาลด้วย ข้อตกลงที่ทำขึ้นเป็นเรื่องระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชน ระบบการเมืองและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากรัฐบาลเสียงข้างน้อย อย่างน้อยใน 4 เดือนต่อจากนี้ เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพรรคน้ำเงินกับสีส้ม พรรคสีแดงและพรรคอื่นๆไม่รวมอยู่ในดีลพิเศษนี้ด้วย พูดให้ชัดก็คือ พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านในระบบรัฐสภา ไม่ใช่ฝ่ายค้านใน MOA
พรรคแดงลุยแน่นอน พรรคสีส้มประกาศจะตรวจสอบรัฐบาลเต็มที่ก็ทำได้เลย ประโยชน์จะเกิดกับประชาชน
ปล.เห็นรายชื่อครม.แล้วก็ไม่มีอะไรจะกล่าว หวังใจว่าทุกท่านจะทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
พิสูจน์ตัวเองกันนะครับ สีส้มบอกว่าโหวตให้มายุบสภา แต่ดูเหมือนท่านตั้งใจจะมายุบคดี ?