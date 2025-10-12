ดุสิตโพลมองนโยบายศก.รบ.เน้นแจกช่วยระยะสั้น แนะลงทุนจัดการสิ่งแวดล้อม ให้ภท.นำแก้ศก. รองมาปชน.

สวนดุสิตโพล มองนโยบายศก. "รบ.อนุทิน" เน้นแจกเงินหรือช่วยเฉพาะหน้า ยังไม่เห็นแนวทางชัดเจน ช่วยได้ในระยะสั้น แนะลงทุนจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ให้ภท.นำแก้ศก.ได้ ปชน.ตามมา พท.ตกที่ 4
วันนี้ (12ต.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจ แบบแจก ช่วยจริงหรือแค่ชั่วคราว” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,203 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2568 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนคิดว่านโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอนุทินเป็นแบบใด
อันดับ 1 เน้นแจกเงินหรือช่วยเฉพาะหน้า 29.51%
อันดับ 2 ยังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจน 28.26%
อันดับ 3 ทั้งแจกและพัฒนาไปพร้อมกัน 21.86%
อันดับ 4 สร้างงานและเพิ่มรายได้ในระยะยาว.20.37%
2. นโยบายแบบ “แจกเงิน–ลดภาระชั่วคราว” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใด
อันดับ 1 ช่วยได้ในระยะสั้น 80.72%
อันดับ 2 ช่วยได้มาก 11.64%
อันดับ 3 ไม่ช่วยเลย 7.64%
3. ถ้ารัฐบาลมีงบประมาณจำกัด ประชาชนอยากให้ใช้กับเรื่องใดมากที่สุด
อันดับ 1 ลงทุนจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง 53.72%
อันดับ 2 พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ระยะยาว 51.96%
อันดับ 3 ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน กระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม 49.37%
4. ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างไรจึงจะคุ้มค่าและยั่งยืน
อันดับ 1 จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับประเทศ 67.17%
อันดับ 2 ลงทุนสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมระยะยาว เช่น เขื่อน แก้มลิง บายพาสน้ำ 58.23%
อันดับ 3 ฟื้นฟูอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่น้ำท่วมหลังน้ำลด 54.05%
5. ณ วันนี้ ประชาชนคิดว่าพรรคการเมืองใดที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
อันดับ 1 ภูมิใจไทย 19.87%
อันดับ 2 ประชาชน 17.37%
อันดับ 3 ยังไม่เชื่อพรรคใด 16.63%
อันดับ 4 เพื่อไทย 13.13%
อันดับ 5 พลังประชารัฐ 5.15%
อันดับ 6 ไทยก้าวใหม่ 4.24%
อันดับ 7 ชาติไทยพัฒนา 3.41%
อันดับ 8 รวมไทยสร้างชาติ 3.24%
อันดับ 9 ประชาธิปัตย์ 3.16%
อันดับ 10 ชาติพัฒนา 2.99%
อันดับ 10 กล้าธรรม 2.99%
พรรคอื่นๆ 7.82%