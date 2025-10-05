ดุสิตโพลสูสีไม่ค่อยเชื่อมั่น-เชื่อมั่นรบ.อนุทิน หวังเรื่องศก.ที่สุด มองนโยบายแตกต่างชุดอื่นอยู่บ้าง

สวนดุสิตโพลคาดหวังนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลด้านเศรษฐกิจที่สุด อยากเห็นผลงานเรื่องนี้ที่สุด มองยุค "อนุทิน" นโยบายแตกต่างชุดอื่นอยู่บ้าง เสียงสูสีไม่ค่อยเชื่อมั่น-เชื่อมั่นรบ.
วันนี้ (5ต.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “นโยบายเร่งด่วนรัฐบาลอนุทิน” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,149 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2568 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ตามที่นายอนุทิน นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายเร่งด่วน 5 ด้าน ประชาชนคาดหวังกับด้านใดมากที่สุด
อันดับ 1 ด้านเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 59.36%
อันดับ 2 ด้านความมั่นคง แก้ปัญหาไทย–กัมพูชา ยกระดับคุณภาพชีวิตชายแดนใต้ 20.45%
อันดับ 3 ด้านสังคม ปราบการพนันผิดกฎหมาย ขจัดทุจริต 7.92%
อันดับ 4 ด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตั้งระบบเตือนภัย ช่วยผู้ประสบภัย 7.14%
อันดับ 5 ด้านการบริหารภาครัฐ เร่งพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและปฏิรูปกฎหมาย 5.13%
2. ประชาชนคิดว่านโยบายของรัฐบาลอนุทินแตกต่างจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาหรือไม่
อันดับ 1 แตกต่างอยู่บ้าง 57.96%
อันดับ 2 ไม่แตกต่างเลย 32.81%
อันดับ 3 แตกต่างอย่างมาก 9.23%
3. หลังจากการแถลงนโยบาย ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลอนุทินเพียงใด
อันดับ 1 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 43.78%
อันดับ 2 ค่อนข้างเชื่อมั่น 42.12%
อันดับ 3 ไม่เชื่อมั่นเลย 9.40%
อันดับ 4 เชื่อมั่นมาก 4.70%
4. สิ่งที่อยากบอกรัฐบาลอนุทินต่อการทำงานในช่วง 4 เดือนก่อนมีการเลือกตั้ง
อันดับ 1 อยากเห็นผลงานการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง ค่าครองชีพ 31.33%
อันดับ 2 รักษาคำพูด ทำตามนโยบายที่ให้ไว้ 23.11%
อันดับ 3 ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน 15.56%
อันดับ 4 ดูแลความเป็นอยู่ของทหารและประชาชนแนวเขตชายแดน 15.11%
อันดับ 5 ปฏิบัติตามข้อตกลง MOA ที่ให้ไว้กับพรรคประชาชน 8.44%