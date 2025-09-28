แม่น้ำปิงเชียงใหม่P.1สะพานนวรัฐ ลดลงพ้นวิกฤติหลังขึ้นสูงสุด3.93ม.-เฝ้าระวังต่อเตรียมพร้อมรับพายุ "บัวลอย"

เชียงใหม่ - คนเชียงใหม่ลุ้นระทึกทั้งคืน เกาะติดสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำปิงช่วงไหลผ่านตัวเมือง จนขึ้นสูงสุดช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา 3.93 เมตร ที่สะพานนวรัฐ ก่อนค่อยๆ ลดระดับลง แต่มีบางชุมชนนอกคันกั้นถูกน้ำล้นตลิ่งท่วม อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับมือพายุบัวลอย ที่จ่อเข้ามาอีก
วันนี้(28 ก.ย.68) รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าคืนวานนี้ นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมด่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนรับมือมวลน้ำที่จะเข้าสู่เขตตัวเมืองเชียงใหม่ หลังจากฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่แม่น้ำปิงจากอำเภอเชียงดาว แม่แตง และสันทราย จนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกือบจุดวิกฤต พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ติดตามระดับน้ำที่จุดวัด P1 สะพานนวรัฐ ซึ่งพบว่าระดับน้ำขึ้นไปสูงสุดถึง 3.93 เมตร ถือเป็นจุดพีคที่สุดของมวลน้ำระลอกนี้ แม้ยังไม่เกินระดับวิกฤต แต่ก็ส่งผลกระทบกับพื้นที่ชุมชนนอกคันกั้นน้ำในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งบางส่วน
ทั้งนี้หลังจากผ่านช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเช้านี้ลดลงมาต่ำกว่าจุดวิกฤติแล้ว โดยเมื่อเวลา 8.00 น. ณ จุดวัดระดับน้ำ P1 เชิงสะพานนวรัฐ วัดได้ 3.50 เมตร ต่ำกว่าจุดวิกฤติที่ 3.70 เมตรแล้ว เฉลี่ยลดลงชั่วโมงละ 6 เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ยังต้องเตรียมความพร้อมรับมือพายุลูกใหม่ “บัวลอย” ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบในช่วงวันที่ 29 ก.ย.-1 ต.ค.68 โดยยืนยันจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นซ้ำอีกระลอก