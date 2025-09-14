ดุสิตโพลแนะพรรคการเมืองปรับความโปร่งใสและซื่อสัตย์ ปชน.คะแนนนำ ภท.เบียดชนะพท.

สวนดุสิตโพลสำรวจความคาดหวังต่อพรรคการเมือง อยากเห็นพรรครบ.ทำงานเชิงรุก แก้ปัญหาจริงและตรวจสอบได้ พรรคฝ่ายค้านตรวจสอบตรงไปตรงมาสร้างสรรค์ หวังให้ปรับความโปร่งใสและซื่อสัตย์ ปชน.คะแนนนำ ภท.เบียดชนะพท.
วันนี้ (14ก.ย.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ความคาดหวังต่อพรรคการเมืองไทย ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,232 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2568 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนอยากเห็นบทบาทของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล ณ วันนี้ เป็นอย่างไร
อันดับ 1 ทำงานเชิงรุก แก้ปัญหาจริงและตรวจสอบได้ 75.27%
อันดับ 2.ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของประเทศ 64.73%
อันดับ 3 บริหารประเทศด้วยความตั้งใจ มีผลงานชัดเจน 57.22%
2. ประชาชนอยากเห็นบทบาทของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ณ วันนี้ เป็นอย่างไร
อันดับ 1 ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ 68.32%
อันดับ 2 ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนในสภา 59.95%
อันดับ 3 ทุกพรรคทำงานร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของประเทศ 58.73%
3. ประชาชนอยากให้พรรคการเมืองไทยปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
อันดับ 1 โปร่งใสและซื่อสัตย์ 64.29%
อันดับ 2 พูดจริง ทำจริง 62.91%
อันดับ 3 สามัคคีกันทำงานเพื่อประชาชน 58.45%
4. หากมีการเลือกตั้ง ณ วันนี้ ประชาชนจะเลือกพรรคการเมืองใด
อันดับ 1 พรรคประชาชน 23.94%
อันดับ 2 ยังไม่ตัดสินใจ 21.35%
อันดับ 3 พรรคภูมิใจไทย 14.20%
อันดับ 4 พรรคเพื่อไทย 11.61%
อันดับ 5 พรรคพลังประชารัฐ 10.39%
พรรคอื่นๆ เช่น ไทรวมพลัง 3.25%, ประชาธิปัตย์ 3.17%, ไทยสร้างไทย 1.79%, ประชาธิปไตยใหม่ 1.79%, ไทยก้าวหน้า 1.70% ฯลฯ 18.51%