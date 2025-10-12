xs
“เทพมนตรี” ชำแหละ MOU44 กอดกกกับเขมร ยกเลิกได้ก็ควรยกเลิก ไม่ให้เสียพระเกียรติยศของพระบรมราชโองการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“เทพมนตรี” เผยก่อนมี MOU44 ไทยยืนอยู่บนหลักฐานที่มั่นคง ขีดเส้นไหล่ทวีปตามหลักกฎหมายสากล ประกาศเป็นพระราชโองการ แต่พอมี MOU ฐานก็ง่อนแง่น เป๋ไปยอมรับให้เส้นเขตไหล่ทวีปที่เขมรขีดมั่วผ่ากลางเกาะกูด มาสมสู่กับเส้นของเรากลายเป็นแผนที่แนบท้าย ยกเลิกได้ก็ยกเลิก

วันที่ 11 ต.ค. นายเทพมนตรี ลิมปะพยอม นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Thepmontri Limpaphayorm ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน ที่ลงนามเมื่อปี 2544 หรือ MOU44 โดยระบุว่า “MOU44 กอดกกกับเขมร

เส้นฐานตรงและน่านน้ำภายในของไทยนี่ประกาศมาตั้งแต่ พ.ศ.2513 ก่อนเขมรประกาศกฤษฎีกาเขตไหล่ทวีป พ.ศ.2515 เขมรตอนนั้นทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ “ผ่ากลางเกาะกูด” เส้นที่มนุษย์โลกไม่ทำกัน

เราประท้วงทางการทูตไปในรัฐบาลจอมพลถนอม!

ต่อมาไทยเราประกาศพระบรมราชโองการเขตไหล่ทวีป พ.ศ.2516 ตามกฎหมายระหว่างประเทศ (กฎหมายทะเล) โดยไม่ขัดอะไรกับประกาศเส้นฐานตรงและน่านน้ำภายใน และมีการแก้ไขเส้นฐานตรงและน่านน้ำภายในอีกครั้งในพ.ศ.2535

ถ้ามองจากนภากาศเส้นทั้งหลายตรงเกาะกูดคงพันกันเป็นโรตีสายไหม

อันที่จริงแล้วถ้าเรายึดหลักความจริงและความถูกต้อง การเจรจาก่อนที่จะลงนาม MOU44 ไทยยืนอยู่บนหลักฐานที่มั่นคง ไม่ยอมเขมรมัน

แต่พอลงนาม MOU44 ไทยมีฐานยืนง่อนแง่น เป๋จนไปยอมรับที่จะให้เส้นเขตไหล่ทวีปผ่ากลางเกาะกูดของเขมรมาสมสู่กับเส้นของเรากลายเป็นแผนที่แนบท้าย แถมยังหยักอ้อมเกาะกูดกลัวไม่ผ่าน “ความเห็นร่วมกัน” เหมือนโดนทำของ

ของเขมรมันแรง พะย่ะค่ะ

คิดเอาเองเถิดว่า เอาเส้นเขมรมาสู่สมกับเส้นของเราจนกลายเป็นรูปกระบวย (จวัก เจว็ด)

กอดกกกันเข้าไปทั้งๆ ที่ขาดธรรมาภิบาล การดื้อดึงไม่ฟังเสียงชาวบ้านที่เขาไม่เข้าใจพาความเสื่อมเสียพระเกียรติยศของพระบรมราชโองการ มันขัดกันชัดๆ

ลูกท่านหลานเธอพากันเดือดเนื้อร้อนใจ…

ยกเลิกได้ก็ยกเลิกเถิดครับ

สิ่งที่ผิดปลอมป่นกับสิ่งที่ถูกมันต้องแท้งวันยังค่ำ

นี่ไม่นับพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเลที่ตราออกมาในยุคลุงตู่ ขัดกันเละเทะ…

ถ้าอ่านเข้าใจ โอ้โห มันจะไปออกทางไหนกันครับ

ทะเลพิโรธ….แบบพระมหาชนก”















