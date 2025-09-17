“ทีมไทยแลนด์” สกัดข้อเสนอเขมร เวที AIPA ไม่ใช่ที่เจรจาคู่ "ฉลาด-โรม" ย้ำแก้ที่ GBC ตั้ง 3 ข้อก่อนเปิดด่าน

“ทีมไทยแลนด์” สกัดข้อเสนอเขมร เวที AIPA บอกไม่ใช่ที่เจรจาคู่ขัดแย้ง – “ฉลาด-โรม” ย้ำให้แก้ที่ GBC พร้อมตั้งเงื่อนไข 3 ข้อก่อนเปิดด่านชายแดน
วันที่ (17 ก.ย.) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ในการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 46 เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร AIPA ได้มีการพิจารณาระเบียบการประชุมต่อเนื่องจากครั้งก่อน แต่กัมพูชาได้เสนอเพิ่มประเด็นความขัดแย้งชายแดนไทย–กัมพูชาเข้ามา ซึ่งคณะผู้แทนไทยยืนยันว่าเวที AIPA ไม่ควรเป็นเวทีเจรจาคู่ขัดแย้งให้ประเทศสมาชิกอื่นลำบากใจ หลายประเทศเห็นพ้องและสนับสนุนข้อเสนอไทย ทำให้เรื่องที่กัมพูชานำเสนอ “ตกไป” โดยสิ้นเชิง
“ ถือเป็นความสำเร็จของทีมผู้แทนไทยที่สามารถรักษาผลประโยชน์ชาติบนเวทีนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ “ไม่เสียชื่อทีมไทยแลนด์”นายฉลาด ระบุ
ด้านนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทยร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร AIPA อธิบายว่า ข้อเสนอจากกัมพูชามี 2 ประเด็นตั้งต้น คือการปล่อยตัวทหารกัมพูชาที่ถูกควบคุมระหว่างปะทะ และการเปิดด่านชายแดน แต่ท้ายที่สุดกลับหยิบยกเฉพาะเรื่อง “การเปิดด่าน” ขึ้นมา ทั้งที่กระบวนการของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) เดินหน้าอย่างราบรื่นแล้ว ซึ่งประเด็นดังกล่าวควรถูกแก้ไขในเวที GBC (General Border Committee) แบบทวิภาคี ไม่ใช่นำเข้าสู่เวที AIPA ซึ่งเป็นพหุภาคี เพราะอาจสร้างความยุ่งยากและมิติการเมืองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
พร้อมกันนี้ คณะผู้แทนไทยยังเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่า หากกัมพูชาต้องการเปิดด่านชายแดน ต้องดำเนินการ 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่1. ถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน 2. เร่งจัดการทุ่นระเบิด และ 3. แก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ดังนั้นไทยจึงไม่สามารถตอบรับข้อเสนอของกัมพูชาได้จนกว่าจะเห็นความคืบหน้าชัดเจนในทั้ง 3 เรื่องนี้