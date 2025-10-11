อย่าคิดว่า “ฮุนเซน” โง่! “เทพมนตรี” เตือนพวกมโน กอด MOU43 เพื่อยกเลิกแผนที่ 1 ต่อ 200,000

“เทพมนตรี” โพสต์เตือน อย่าคิดว่า “ฮุนเซน” โง่ ทำ MOU43 เพื่อนำไปสู่การทำลายแผนที่ 1 ต่อ 200,000 ถามกลับ ถ้าเขมรคิดจะมีแผนที่ใหม่ แสดงว่าจะยอมคืนปราสาทพระวิหารให้ไทย ไม่คิดจะเอาภูมะเขือ-สัตตโสม-ช่องบกแล้วอย่างนั้นหรือ
จากกรณีที่นักวิชาการบางคนอ้างว่า การยกเลิก MOU2543 ระหว่างไทย-กัมพูชา ไม่ได้ทำให้แผนที่มาตรส่วน 1 ต่อ 200,000 หายไป การมี MOU2543 ต่างหากที่จะยกเลิกแผนที่ 1 ต่อ 200,000 เพราะจะได้ผลลัพท์เป็นแผนที่ใหม่ที่ไทยยอมรับ นั้น นายเทพมนตรี ลิมปะพยอม นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Thepmontri Limpaphayorm แสดงความเห็นโต้แย้งว่า “กัมพูชามันคงโง่มาก ถ้าจะได้แผนที่ใหม่โดยทิ้ง 1:200,000 ศิโรราบไทย ซึ่งตอนนี้มันบอกเสียมขี้ขโมย
“ตรรกะแบบไหนคิดได้ข้างเดียว หรือว่า… ฮุนเซนฮุนมาเนต มันคงโง่บรมโง่ สุดๆ
“เราเองคิดฝ่ายเดียวจริงไหม เอาเหตุผลอะไร เอาหลักฐานมาจากไหน หน้าที่เท่าไหร่ เล่มไหน หรือจะใช้เล่ห์เหลี่ยม ล่อเขมรแบบล่อลาว เขมรไม่โง่,,,,
“ที่ผมคิดแบบนี้เพราะเราตกหลุมพรางมาแล้วในกรณีคดีปราสาทพระวิหาร ถ้าคิดจะมีแผนที่ใหม่ เขมรมันจะยอมยกปราสาทพระวิหารคืนไหม ไม่เอาภูมะเขือ สัตตโสม ช่องบกอย่างนั้นหรือ เพราะไอ้แผนที่เก๊นี่แหละที่เขมรมันอ้างมาเคลม” นายเทพมนตรีระบุ
นายเทพมนตรีได้โพสต์ข้อความว่า “ต้องยกเลิก MOU43 เพื่อแก้ไขปรับปรุงใหม่ให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมอย่าใช้ความเจ้าเล่ห์เพทุบายในการเจรจา แล้วใช้กลไกล JBC GBC RBC ที่มีอยู่พร้อมประเมินผลด้วย”
ก่อนหน้านั้น นายเทพมนตรีได้โพสต์ภาพแผนที่ 1 ต่อ 200,000 ระวางดงรัก พร้อมคำอธิบายว่า “ความเข้าใจเรื่องแผนที่มาตราส่วน 1:200,000
“นักวิชาการและนักการทหารบางท่านกล่าวว่าแผนที่มาตราส่วน 1:200,000 ระวางดงรัก เส้นเขตแดนไม่สามารถลงรอยต่อภูมิประเทศได้ ซึ่งข้อนี้กัมพูชาทำได้ และยูเอ็น ยูเนสโกยอมรับ กัมพูชาพิสูจน์ให้เห็นในแผนบริหารจัดการพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารจะรุกล้ำไทยอย่างไรเราก็หงอ ความจริงเป็นเช่นนี้มานานหลายสิบปี
“การถกเถียงทางวิชาการต้องแสดงหลักฐานอย่างชัดแจ้ง บางทีก็ไม่อยากนำมาให้ดู แต่การที่เราไม่กำจัดแผนที่มาตราส่วน 1:200,000 ออกไปจาก MOU43 และ TOR46 ปัญหามันก็จะเกิด
“เราจะทริกกี้อย่างไรในการเจรจา แต่ความจริงแล้วสมเด็จฮุนเซนไม่ใช่คนโง่ เขาขึ้นครองบัลลังก์นายกมานานเกือบ 3 ทศวรรษ ในขณะที่ไทยเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีมากว่า 10 คน
“ความประมาทหวังใจว่าไม่ใช่ความจงใจ แต่เป็นเพราะความคาดไม่ถึง
ควรยกเลิก MOU43 มิฉะนั้นแล้ว ภูมะเขือ สัตตโสม ฯ ในพื้นที่ ตอนที่ 6-7 จะเป็นปัญหาการตกลง”