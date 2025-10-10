สทบ.จัดอบรมหลักสูตร “กองทุนความคิด ปั้นนวัตกรรม พิชิตยอดขายออนไลน์” 13 สาขาเขต ยกระดับศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รุกตลาดดิจิทัล

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดอบรมหลักสูตร “กองทุนความคิด ปั้นนวัตกรรม พิชิตยอดขายออนไลน์” จำนวน 13 สาขาเขต เพื่อยกระดับศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รุกตลาดดิจิทัล เปิดร้าน TIKTOK รุกตลาดออนไลน์ สร้างยอดขาย สร้างรายให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ และพัฒนาทักษะทางการตลาดทางตรงและการตลาดทางออนไลน์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้กำหนดนโยบายไว้ในแผนภารกิจ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในด้านการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยการเรียนรู้และพัฒนาความคิดริเริ่ม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมขนเมือง และการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในหมู่บ้านและชุมชนให้สามารถคิดวิเคราะห์และเกิดการทำงานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายการทำงานแบบพหุภาคี เพื่อพัฒนาความรู้ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ และพัฒนาทักษะทางการตลาดทางตรงและการตลาดทางออนไลน์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านและชุมชน และการตลาดทางตรงและการตลาดออนไลน์ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างชาติมั่นคง ซึ่งได้จัดอบรมหลักสูตร “กองทุนความคิด ปั้นนวัตกรรม พิชิตยอดขายออนไลน์” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการและพัฒนาทักษะทางการตลาดทางตรงและการตลาดทางออนไลน์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งหมด 13 ครั้ง จำนวน 1,300 คน ครอบคลุมทั้ง 13 สาขาเขต ทั่วประเทศ ในช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2568 โดยการจัดอมรมครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับชุมชน ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และการทำตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การแข่งขันในยุคดิจิทัล โดยในงานได้มีมุมช่วยเหลือเปิดร้านออนไลน์ (TIKTOK) และคลินิกผลิตภัณฑ์ให้คำปรึกษา
“การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดการบูรณาการ เพื่อพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมที่โดดเด่น พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ บรรเทาความเดือนร้อน เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งต้องการให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีความพร้อมให้กับชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขณะเดียวกัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และท้กษะการตลาดทางตรงและการตลาดอนไลน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันให้กับผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีทักษะทางด้านการตลาดทางตรงและการตลาดทางออนไลน์ การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการขายสินค้าให้ทันต่อยุคสมัยและกระแสความนิยม ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และมีโอกาสในการสร้างยอดขายได้มากขึ้น”