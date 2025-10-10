xs
xsm
sm
md
lg

สทบ.จัดอบรมหลักสูตร “กองทุนความคิด ปั้นนวัตกรรม พิชิตยอดขายออนไลน์” 13 สาขาเขต ยกระดับศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รุกตลาดดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดอบรมหลักสูตร “กองทุนความคิด ปั้นนวัตกรรม พิชิตยอดขายออนไลน์” จำนวน 13 สาขาเขต เพื่อยกระดับศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รุกตลาดดิจิทัล เปิดร้าน TIKTOK รุกตลาดออนไลน์ สร้างยอดขาย สร้างรายให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ และพัฒนาทักษะทางการตลาดทางตรงและการตลาดทางออนไลน์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง


สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้กำหนดนโยบายไว้ในแผนภารกิจ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในด้านการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยการเรียนรู้และพัฒนาความคิดริเริ่ม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมขนเมือง และการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในหมู่บ้านและชุมชนให้สามารถคิดวิเคราะห์และเกิดการทำงานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายการทำงานแบบพหุภาคี เพื่อพัฒนาความรู้ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง


สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ และพัฒนาทักษะทางการตลาดทางตรงและการตลาดทางออนไลน์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านและชุมชน และการตลาดทางตรงและการตลาดออนไลน์ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างชาติมั่นคง ซึ่งได้จัดอบรมหลักสูตร “กองทุนความคิด ปั้นนวัตกรรม พิชิตยอดขายออนไลน์” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการและพัฒนาทักษะทางการตลาดทางตรงและการตลาดทางออนไลน์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งหมด 13 ครั้ง จำนวน 1,300 คน ครอบคลุมทั้ง 13 สาขาเขต ทั่วประเทศ ในช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2568 โดยการจัดอมรมครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับชุมชน ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และการทำตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การแข่งขันในยุคดิจิทัล โดยในงานได้มีมุมช่วยเหลือเปิดร้านออนไลน์ (TIKTOK) และคลินิกผลิตภัณฑ์ให้คำปรึกษา

“การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดการบูรณาการ เพื่อพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมที่โดดเด่น พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ บรรเทาความเดือนร้อน เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งต้องการให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีความพร้อมให้กับชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขณะเดียวกัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และท้กษะการตลาดทางตรงและการตลาดอนไลน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันให้กับผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีทักษะทางด้านการตลาดทางตรงและการตลาดทางออนไลน์ การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการขายสินค้าให้ทันต่อยุคสมัยและกระแสความนิยม ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และมีโอกาสในการสร้างยอดขายได้มากขึ้น”







สทบ.จัดอบรมหลักสูตร “กองทุนความคิด ปั้นนวัตกรรม พิชิตยอดขายออนไลน์” 13 สาขาเขต ยกระดับศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รุกตลาดดิจิทัล
สทบ.จัดอบรมหลักสูตร “กองทุนความคิด ปั้นนวัตกรรม พิชิตยอดขายออนไลน์” 13 สาขาเขต ยกระดับศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รุกตลาดดิจิทัล
สทบ.จัดอบรมหลักสูตร “กองทุนความคิด ปั้นนวัตกรรม พิชิตยอดขายออนไลน์” 13 สาขาเขต ยกระดับศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รุกตลาดดิจิทัล
สทบ.จัดอบรมหลักสูตร “กองทุนความคิด ปั้นนวัตกรรม พิชิตยอดขายออนไลน์” 13 สาขาเขต ยกระดับศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รุกตลาดดิจิทัล
สทบ.จัดอบรมหลักสูตร “กองทุนความคิด ปั้นนวัตกรรม พิชิตยอดขายออนไลน์” 13 สาขาเขต ยกระดับศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รุกตลาดดิจิทัล
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น