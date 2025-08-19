ราชบุรีเดินหน้าพัฒนาท่องเที่ยวห้วยกระบอก ดันเศรษฐกิจฐานราก-โชว์เสน่ห์จีนแคะโบราณ

ราชบุรี – จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยือนชุมชน” ที่ห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ง เร่งพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงชุมชน โชว์วัฒนธรรมจีนแคะโบราณ อาหารพื้นถิ่นหายาก หวังสร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
วันนี้ (19 ส.ค. 68) ที่ศาลามูลนิธิประโยชน์มวลชนห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.ฐิติลักษณ์ คำพา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยือนชุมชน” พร้อมคณะนำเยี่ยมชม “ชุมชนห้วยกระบอก” และ “ชุมชนจีนแคะโบราณห้วยกระบอก” ซึ่งมีศักยภาพด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
กิจกรรมเริ่มจากการสักการะ “ศาลเจ้าพ่อสามภูเขา” ศาลเจ้าชั้มชั้นเกล็ดหว่อง สถาปัตยกรรมจีนเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจชุมชน ก่อนพาแขกผู้ร่วมงานสัมผัสเสน่ห์อาหารพื้นถิ่น “ขาหมูห้วยกระบอก” สูตรดั้งเดิม และ “หว่องฟ้ามู่ปั้น” ขนมโบราณหายากของชาวจีนแคะที่มีเพียงแห่งเดียวในไทย พร้อมสาธิตการทำจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวใกล้เคียง ทั้งเชิงวัฒนธรรม อาหาร และสุขภาพ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่ม
โครงการดังกล่าวนอกจากประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของราชบุรีแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน และตอกย้ำภาพลักษณ์จังหวัดราชบุรีในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น