สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยจับมือ SET พัฒนาความรู้และศักยภาพผู้ประกอบการไทย

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ลงนามบันทึกความร่วมมือ พัฒนาความรู้และศักยภาพผู้ประกอบการไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และคุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ภายใต้ความร่วมมือนี้ ทั้งสององค์กรจะร่วมกันจัดทำ คอนเทนต์ความรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ผ่าน LiVE Platform และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะการตลาด การสร้างแบรนด์ และการบริหารธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการไทยในยุคดิจิทัล ความร่วมมือนี้สะท้อนพันธกิจร่วมกันของ SET และ MAT ในการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงปฏิบัติที่เข้าถึงได้ ผ่านช่องทาง LiVE Platform และสื่อออนไลน์ของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ดังนี้คือคอนเทนต์ความรู้แบบวิดีโอสั้น เพื่ออธิบายแนวทางการตลาด เทคนิคการสร้างแบรนด์ และการบริหารจัดการที่สามารถนำไปใช้ได้จริง, Education Platform หลักสูตรพื้นฐานและ e-Learning สำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ประกอบการรายย่อย ,Scaling Up Platform หลักสูตรเชิงลึก การอบรมเชิงปฏิบัติ การจับคู่ทางธุรกิจ (business matching) และการให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ LIVE Exchange พื้นที่ในระบบตลาดทุนที่สนับสนุนช่องทางระดมทุน การซื้อขาย และการแลกเปลี่ยนสำหรับ Startups/SMEs ที่มีศักยภาพ