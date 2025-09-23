88TH เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 5.45 บาท P/E 10.28 เท่า เปิดจอง 25-29 ก.ย.นี้

บมจ.88(ไทยแลนด์) [88TH] กำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่ 5.45 บาท/หุ้น กำหนดการเสนอขายในระยะเวลาวันที่ 25 ก.ย.-26 ก.ย.และ 29 ก.ย.68 โดยจองซื้อผ่าน บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), บล.บียอนด์, บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์, บล.ทรีนีตี้ และบล.เคจีไอ (ประเทศไทย)
ราคาหุ้น IPO คำนวณจากผลการดำเนินในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส 3/67 ถึงไตรมาส 2/68) ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 89.72 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 170,000,000 หุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.53 บาทต่อหุ้น และคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 10.28 เท่า ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
จำนวนหุ้นที่เสนอขายไม่เกิน 59,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 42,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 20.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ และ 2. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Ilkano Pte. Ltd. จำนวนไม่เกิน 17,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 8.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้
88TH ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ภายใต้แบรนด์ "ไลโอ" กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวภายใต้แบรนด์ "โฮน" และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครืองสำอาง ภายใต้แบรนด์ "เวอร์.88" โดยมีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
ตัวแทนจำหน่าย และโมเดิร์นเทรดชันนำ
วัตถุประสงค์การใช้เงินบริษัทมีแผนในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม และ/หรือการออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโอกาสทางธุรกิจและความเหมาะสมในการลงทุนในอนาคต รวมถึงใช้เป็นค่าใช้จ่ายการตลาด การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 213.79 ล้านบาท ภายในปี 71