“อรรถกร” ประชุมเตรียมพร้อมแข่งขันขี่ม้านานาชาติ Princess’s Cup Thailand 2025 สะท้อนศักยภาพไทยจัดกีฬาระดับโลก

“อรรถกร” นำทีมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันขี่ม้าระดับนานาชาติ Princess’s Cup Thailand 2025 สุดยิ่งใหญ่ สะท้อนศักยภาพไทยเจ้าภาพกีฬาระดับโลก
วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น.ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน Princess’s Cup Thailand 2025 ครั้งที่ 2/2568 โดยมี นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
โดยที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าในประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ การจัดรูปแบบการแข่งขัน มาตรฐานสนามและความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วม ตลอดจนการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก
การแข่งขัน Princess’s Cup Thailand 2025 ถือเป็นรายการกีฬาขี่ม้าระดับนานาชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามาตรฐานสูง แต่ยังเป็นเวทีในการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศในด้าน กีฬา การท่องเที่ยว และความสามารถของคนไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล.