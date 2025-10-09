นับถอยหลัง 61 วันศึกซีเกมส์ กกท.เร่งประชาสัมพันธ์ทั้ง 3 จังหวัด

การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานนับถอยหลัง 61 วันซีเกมส์ และ 99 วันอาเซียนพาราเกมส์ โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วง 61 วันสุดท้าย เราก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งทุกหน่วยงานรอใช้งบประมาณปี 2569 ที่จะพร้อมใจกันทั้ง 3 จังหวัดเจ้าภาพโปรโมทตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ส่วนเรื่องการเตรียมงานต่างๆร่วมกับสมาคม ทาง กกท.ก็ได้จัดการโอนงบประมาณการเก็บตัวฝึกซ้อมให้แก่ทุกสมาคม ส่วนบางสมาคมที่เอกสารยังไม่เรียบร้อย ทาง กกท.ก็ได้ทำการเร่งรัดไปแล้วให้อยู่ตามกรอบ
ผู้ว่า กกท. ยังเผยต่อว่า ส่วนถนนด้านหลังการกีฬาแห่งประเทศไทยที่กำลังปรับปรุงอยู่นั้นทางเราก็ได้มีการพูดคุยกับทาง กทม. ก็ได้รับคำตอบว่าเสร็จทันแน่นอน เพราะมีความสำคัญในด้านการจราจรที่นักกีฬารวมถึงกองเชียร์จะใช้เดินทางมายังสนาม แต่ถ้าไม่เสร็จก็จะมีการทำให้พื้นที่นั้นสามารถใช้งานได้ชั่วคราวก่อน
ดร.ก้องศักด ยังเผยอีกว่า ในการขอความร่วมมือกับสถานศึกษาในเรื่องการหยุดช่วงซีเกมส์นั้นยังไม่ได้มีมติ แต่เรามีนโยบายที่จะให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาชมซึ่งเรามีการกันโควต้าในแต่ละชนิดกีฬาให้เด็กนักเรียนรวมถึงผู้พิการให้ได้ชม ส่วนเรื่องของการหยุดนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันว่าไม่อยากให้มีผลกระทบในทางกว้าง แต่จะให้เป็นดุลยพินิจของสถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงสนามแข่งขันที่อาจจะมีผลกระทบต่อการจราจร แต่ก็ยังไม่ได้เป็นมติให้หยุดในทุกสถานศึกษาในทั้ง 3 จังหวัด แต่ถ้ามีความจำเป็นเช่นบางสถานศึกษาเป็นสนามแข่งกีฬา หรือ อยู่ใกล้เคียงกับสนามกีฬา ก็จะขอความร่วมมือให้หยุดเรียน
"เรื่องความตรึงเครียดของสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ซึ่งทาง กกท.ชัดเจนอยู่แล้วว่ากีฬากับการเมืองเราแบ่งแยกกัน โดยเราอยากให้เกิดความรักความสามัคคีในเรื่องกีฬา ทั้งนี้กัมพูชาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการลดจำนวนนักกีฬาลงมา ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วที่จะวางมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น และตอนนี้เราก็มั่นใจว่าจะบริหารจัดการได้ รวมถึงให้ความเข้าใจพี่น้องชาวไทยและกัมพูชาว่าในเรื่องของกีฬาอยากเกิดภาพความรักความสามัคคีว่าการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์เป็นจุดสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศให้ดีขึ้นได้ด้วยกีฬา" ดร.ก้องศักด กล่าว