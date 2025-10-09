คปท.จี้ ป.ป.ช.เร่งรัดชี้มูล ขรก.เอี่ยว "ทักษิณ" นอนชั้น 14 หวั่นช้ากระทบคดีเกี่ยวเนื่อง

คปท.จี้ ป.ป.ช.เร่งรัดคดี "ทักษิณ" พักชั้น 14 เอาผิดคนเอี่ยว "พิชิต" เผยเจ้าของสำนวนแจงสอบปากคำแล้ว 10 ปาก เหลือ 20 กว่าปาก ชี้หากช้าจะกระทบคดีอื่น กรณี "ทักษิณ" ผิดฐานสนับสนุนข้าราชการทำผิด ม.157 ก็จะเพิ่มโทษมากกว่า 1 ปี ขอออกไปลอกท่อก็ไม่ได้
วันนี้( 9 ต.ค.)เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย หรือ คปท. และกลุ่มกองทัพธรรม นำโดยนายพิชิต ไชยมงคล แกนนำกลุ่ม คปท.เดินทางมายัง ป.ป.ช.ติดตามความคืบหน้าการยื่นเรื่องร้องเรียนให้ ป.ป.ช.ดำเนินการเอาผิดกับบุคคล ให้การช่วยเหลือเอื้อประโยชน์นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ต้องรับโทษและเข้าพักรักษาตัว ที่โรงพยาบาลตำรวจ ชั้น 14 หลังจากที่ให้กำหนด 1 เดือนในการดำเนินการ โดยนายพิชิต ได้เดินทางเข้าพบผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช..ซึ่งเป็นผู้ดูแลสำนวนคดีชั้น 14 โดยใช้เวลาในการหารือประมาณ 30 นาที
หลังจากนั้น นายพิชิต ได้ออกมาระบุว่า จากการพูดคุยกับเจ้าของสำนวนคดี สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ชี้แจงความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ ได้คัดสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และได้สอบปากคำพยานไปแล้วกว่า 10 ปาก จาก 30 ปาก เหลือ 20 กว่าปาก คาดจะได้รับความชัดเจน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคดีอื่นด้วยที่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณ รวมทั้งได้สั่งสอบนักการเมืองเพิ่มอีก 2 ปาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการช่วยเหลือให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ เกิน 120 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน และการให้การช่วยเหลือนายทักษิณได้รับการพักโทษ แต่เนื้อหารายละเอียดไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นการสืบสวนในทางลับ เกรงจะกระทบต่อการพิจารณาคดี
"เหลือเวลาอีกไม่นานก็จะได้รับความชัดเจน เพราะมันมีความเกี่ยวข้องกับคดีอื่นด้วย ไม่ว่าจะคดีของนายทักษิณ อาจจะชี้มูลความผิด มาตรา 157 นายทักษิณเพิ่มหรือไม่ หากชี้มูลเพิ่มก็จะไม่ใช่ติดคุกแค่ 1 ปี ก็จะเพิ่มโทษเข้าไป โดยมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจะออกมาลอกท่ออย่างที่เขาตั้งใจไม่ได้ ถ้า ป.ป.ช.ชี้มูลเพิ่ม ว่าทักษิณต้องรับโทษเพิ่มฐานสนับสนุนให้มีการกระทำผิดตาม มาตรา 157 สนับสนุนให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่มิชอบคุณทักษิณก็ต้องเพิ่มโทษ เมื่อเพิ่มโทษก็จะทำให่ไม่ใช่เป็นนักโทษชั้นดี ไม่ใช่นักโทษชั้นกลางเพราะกระทำความผิดซ้ำ จะขออนุญาตออกมาลอกท่อไม่ได้เพราะคุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไข เผลอๆ ต้องมีการปรับลดชั้นนักโทษลง เป็นการกระทำความผิดซ้ำในฐานความผิดเดิม ตนฝากความห่วงใยไปยัง ป.ป.ช.ว่าหากท่านล่าช้า กระบวนการที่ต้องเพิ่มโทษจะกระทบต่อกระบวนการบังคับโทษอยู่ในเรือนจำ จะทำให้นักโทษอ้างสิทธิ ถึงเวลา 6 เดือน คุณทักษิณบอกว่าพ้นผิดแล้ว เพราะอยู่ในเรือนจำ 6 เดือน ก็สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้ แต่หากเพิ่มโทษไปก็จะไม่ใช่แค่ 6 เดือน"
นายพิชิต เชื่อว่าขั้นตอนหลังจากนี้ ป.ป.ช.จะดำเนินการด้วยความรวดเร็ว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ซึ่งพยานบุคคลในคดีนี้ ก็เป็นในคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษา ดังนั้นจึงขอให้ ป.ป.ช. เร่งรัดในการทำหน้าที่
เมื่อ ป.ป.ช.ดำเนินการแล้วเสร็จ ก็จะต้องส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดให้พิจารณาสั่งฟ้องซึ่งในขั้นตอนนี้ ตามกรอบที่กำหนดอัยการสูงสุดจะมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 180 วัน ตนเองก็มีความเป็นห่วงว่าขั้นตอนจะมีความล่าช้าเพราะจะต้องใช้เวลาอีก 6 เดือน ต่อจากนี้
ทั้งนี้ ในวันที่ 20 ตุลาคม ทางกลุ่มคปท.และคณะรวมพลังแผ่นดินก็จะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนกับปปชทั้งเรื่องชั้น 14 กรณีการกระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 144 การโยกงบประมาณ และเรื่องร้องเรียนจริยธรรม นางสาวแพรองธาร ชินวัตร จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับฮุนเซน ประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชา หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งเห็นว่าเรื่องนี้จะต้องส่งศาลฎีกาให้ดำเนินการตัดสิทธิทางการเมืองต่อไป ไม่ใช่เพียงแค่การพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้น