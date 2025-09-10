"บิ๊กเต่า"เผยจ่อหมายเรียก"ตลก 3 พยางค์" นอมินีถือครองที่ดินแทน "ทิดจอร์จ"

รอง ผบช.ก. เผยตั้งวอร์รูมเร่งรัดคดี"อลงกต" ตามความคืบหน้าทุก 10 วัน ยันคืบหน้าไปมากรวบรวมข้อมูลเกือบ 200 บัญชี เตรียมออกหมายเรียก"ตลก 3 พยางค์" นอมินีถือครองที่ดินแทน
วันนี้ (10 ก.ย.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุ ว่า ได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในคดี ทั้งศิลปินและบุคคลอื่น ๆ เข้ามาให้ปากคำเพื่อชี้แจง โดยขณะนี้ได้แบ่งงานให้หลายหน่วยงานเข้าไปร่วมทำงานในลักษณะของ "War Room" เพื่อเร่งรัดคดีให้เร็วขึ้น โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าทุก 10 วัน
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มที่เข้ามาให้ปากคำแล้ว ส่วนใหญ่มีเอกสารหลักฐานมาแสดงครบถ้วน ทั้งสัญญาจ้างงาน สเตทเม้นท์ และหลักฐานการโอนเงินคืน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะหากไม่มีหลักฐานอะไรเลยจะน่ากังวลกว่ามาก ในส่วนนี้พนักงานสอบสวนจะพิจารณาเจตนาและหลักฐานที่นำมาแสดง ซึ่งหากมีความชัดเจนก็จะช่วยตัดประเด็นออกไปได้ ส่วนกลุ่มผู้ที่ยังไม่เข้ามาให้ปากคำนั้นมีจำนวนไม่น้อย ซึ่งเชื่อได้ว่าอาจจะมีปัญหาในการชี้แจง โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ เช่น เรื่องการโอนที่ดินของวัด และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีชื่อของบุคคลอื่นถือครองแทน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อมูลและพยานหลักฐานในส่วนนี้พอสมควรแล้ว โดยบุคคลที่ยังไม่แสดงตัวนั้น เจ้าหน้าที่ก็มีรายชื่อในมืออยู่แล้ว
ส่วน ตลก 3 พยางค์ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ยืนยันว่าต้องมีการเรียกมาสอบปากคำเช่นกัน แต่ยังไม่แน่ใจว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกแล้วหรือยัง ทั้งนี้ จะต้องเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้ามาชี้แจงทั้งหมดด้วย
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขณะนี้คดีมีความคืบหน้าไปมากแล้ว โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลบัญชีเกือบ 200 บัญชี และการจัดเก็บหลักฐานต่าง ๆ ที่แยกแยะเรียบร้อย ทำให้การสอบสวนเดินหน้าไปได้เร็วขึ้น และเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดได้ต่อไป