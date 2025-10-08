นายกฯรู้ผ่านข่าวชายไทยดับที่เขมร ยันมีข้อตกลงตามกรอบ บอกหากไม่ทำไทยจะอยู่ไม่ได้ ”ก็ลองดู“

“อนุทิน” เผย รู้ผ่านข่าว ชายไทยเสียชีวิตที่เขมร ลั่นความขัดแย้งไม่เป็นประโยชน์ ยันมีข้อตกลงตามกรอบ บอกหากไม่ทำไทยจะอยู่ไม่ได้ ”ก็ลองดู“
วันนี้ (8ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คนไทยไปเสียชีวิตข้างถนนที่ประเทศกัมพูชา และมีรายงานด้วยว่าถูกปฏิเสธการรักษาจากโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชา ได้รับรายงานหรือไม่ ว่า ตนได้เห็นตามหน้าข่าว ซึ่งเป็นไปตามที่ตนเคยบอกไว้ว่าความขัดแย้งไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์เลย และนี่จึงเป็นจุดที่เราต้องยืนยันอย่างชัดเจน ว่าเรามีกรอบข้อตกลงที่เคยคุยกันแล้ว ทั้งการประชุม JBC GBC และ RBC ซึ่งหากทุกคนดำเนินการตาม ทุกอย่างก็จบ แต่ถ้าหากไม่ทำจะคิดว่าประเทศไทยจะอยู่ไม่ได้ ”ก็ลองดู“
ส่วนจะเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรนั้น นายอนุทิน ระบุว่า ต้องทำตามที่กฎหมายกำหนด และให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่