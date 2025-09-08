รัฐบาลทหารพม่าปฏิเสธซูจีสุขภาพทรุด ซัดมีคนกุเรื่องหวังกลบข่าวกิจกรรมผู้นำพม่าเยือนจีน

MGR ออนไลน์ - รัฐบาลทหารพม่าปฏิเสธรายงานเกี่ยวกับสุขภาพที่ทรุดโทรมของอองซานซูจี ผู้นำพลเรือนที่ถูกควบคุมตัว โดยอ้างว่าข่าวดังกล่าวถูกกำหนดเวลาเผยแพร่ไว้อย่างจงใจเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาลทหาร กล่าวกับสื่อที่สนับสนุนรัฐบาลทหารว่า รายงานดังกล่าวเป็นการกุขึ้น และมุ่งเป้าที่จะบดบังการมีส่วนร่วมของพม่าในกิจกรรมระดับสูงในจีน ที่รวมถึงการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ 2025 และพิธีรำลึกครบรอบ 80 ปี แห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลกในสงครามโลกครั้งที่ 2
ซอ มิน ตุน อ้างว่า ซูจีมีสุขภาพแข็งแรงดี
“ขณะที่เราอยู่ในประเทศจีน เมื่อสื่อเริ่มรายงานข่าวเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานและกิจกรรมต่างๆ ของผู้นำพม่า ขณะนั้นข่าวปลอมนี้ก็ถูกเผยแพร่เพื่อกลบรายงาน ข่าวนี้เป็นข่าวเท็จและถูกกุขึ้น” ซอ มิน ตุน กล่าว
เขายังกล่าวหาอีกว่าข่าวลือเรื่องซูจีถูกเผยแพร่โดยบุคคลที่ต่อต้านการพัฒนาของพม่า
ความกังวลเพิ่มขึ้นในหมู่ชาวพม่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลังจากลูกชายของซูจีกล่าวกับหนังสือพิมพ์ ดิ อินดิเพนเดนต์ ของอังกฤษ ว่าโรคหัวใจของมารดาทรุดลง และชีวิตของเธออาจตกอยู่ในความเสี่ยง เขากล่าวว่าครอบครัวได้ขอการเข้าถึงแพทย์โรคหัวใจแล้ว แต่ยังไม่ทราบที่อยู่ที่แน่ชัดหรือระดับการรักษาที่เธอได้รับ
“ผมรู้สึกเสียใจที่ได้ยินว่าสุขภาพของแม่แย่ลง” คิม อาริส กล่าวกับสื่ออังกฤษ
อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษร่วมแสดงความห่วงใย โดยกล่าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่อองซานซูจีจะได้รับการปล่อยตัว ถือเป็นความจำเป็นทางศีลธรรมและมนุษยธรรมที่เธอจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมโดยเร็ว”
ซูจี ที่อยู่ในวัย 80 ปี กำลังถูกคุมขังเป็นครั้งที่ 4 หลังจากถูกตัดสินจำคุกหลายครั้งโดยรัฐบาลทหารตั้งแต่ปี 2532
อองซานซูจี ถูกควบคุมตัวโดยไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้นับตั้งแต่ถูกโค่นอำนาจจากการรัฐประหารในปี 2564 และในเดือนก.ย. 2566 มีรายงานว่าเธอมีปัญหาเกี่ยวกับฟัน แต่ถูกปฏิเสธการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ.