“อรรถกร” สั่ง เร่งวิจัย ยกระดับมาตรฐานลำไยไทย รับมือจีนเข้มตรวจสารตกค้าง พร้อมสร้างความเชื่อมั่นตลาดส่งออกช่วงฤดูกาล ต.ค.–ธ.ค.

วันนี้( 17 ก.ย.)นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตร ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2568 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธานคณะทำงานฯ) นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
นายอรรถกร เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในลำไยส่งออก กรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้มงวดมาตรการสุ่มตรวจสารตกค้างเกินมาตรฐานอย่างเคร่งครัด โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเร่งดำเนินการวิจัยและทดสอบการรมลำไยสดในระยะเร่งด่วน เพื่อหาวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการยืดอายุการเก็บรักษาลำไย พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตลำไยภาคตะวันออก ช่วงเดือน ต.ค - ธ.ค. นี้ นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นในตลาดสากล
“กระทรวงเกษตรฯ กำลังเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การส่งออกลำไยไทยไปจีนเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความเสี่ยงจากการถูกปฏิเสธสินค้า และรักษาภาพลักษณ์ทางการค้าของประเทศไทยในระยะยาว”นายอรรถกร กล่าว