สุดสลด! หนุ่มเชฟชาวไทยสิ้นใจที่กัมพูชา หลังโซเชียลช่วยตามหาญาติ พบเป็นคนเร่ร่อน-ถูกปฏิเสธการรักษา

สุดสลด! เชฟหนุ่มชาวไทย วัย 24 ปี สิ้นใจที่กัมพูชา หลังถูกพบในสภาพคนเร่ร่อนนอนป่วยริมถนน ครอบครัวร่ำไห้ระงม เผยลูกชายเป็นเชฟเรือสำราญเดินทางทั่วโลก ก่อนขาดการติดต่อนานนับปี สุดท้ายความช่วยเหลือไปไม่ทันการณ์
จากกรณีสะเทือนใจบนโลกโซเชียล ที่เพจเฟซบุ๊ก "เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน" ได้โพสต์ภาพและข้อความประกาศตามหาญาติของ นายเมธาชาญ หรือ มีน ยอแสง อายุ 24 ปี ชาว อ.พระพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งถูกพบนอนป่วยในสภาพเร่ร่อนอยู่หน้าอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา โดยไม่มีเอกสารติดตัวและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าแม้แต่โรงพยาบาลในประเทศกัมพูชาก็ปฏิเสธการรักษา
ล่าสุด วันนี้ (7 ต.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "ก็แค่ คนธรรมดา" ได้ออกมาโพสต์ข้อความเผยความคืบหน้ากรณีดังกล่าวแล้ว โดยระบุว่า นายเมธาชาญ ได้เสียชีวิตแล้ว ทั้งนี้ทางผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"น้องเสียแล้วนะครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ผมดิ้นเรื่องน้องตั้งแต่เช้าพยายามติดต่อหาญาติญาติพี่น้องพยายามทำทุกอย่างให้น้องได้กลับไทยและพยายามทำทุกอย่างถึงแม้จะยากแค่ไหนก็ตาม แต่ผมก็ไม่สามารถพาน้องกลับไทยได้แบบมีลมหายใจครับ
ในวันพรุ่งนี้ผมจะประสานรบกวนให้ท่านผู้การกองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้ว รับน้องกลับเข้ามาประเทศไทยแล้วผมจะประสานส่งต่อสู่ญาติน้องครับ ผมทำเต็มที่แล้วขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนภาคตะวันออก IMF"
ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายเมธาชาญจบการศึกษาวิทยาลัยอาชีวะและทำงานเป็นเชฟบนเรือสำราญ เดินทางไปทั่วโลก มีสัญญาจ้างครั้งละ 9 เดือนและรายได้ค่อนข้างสูง แต่ได้ขาดการติดต่อกับครอบครัวไปนานกว่าหนึ่งปี ก่อนมีผู้พบเป็นผู้เร่ร่อนนอนอยู่หน้าอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในสภาพป่วยหนัก ปวดท้อง และช่วยตัวเองไม่ได้ทีมของศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนได้พานายเมธะชาญไปโรงพยาบาลในกัมพูชา แต่กลับถูกปฏิเสธการรักษา เพราะเป็นคนไทย ไม่มีเงิน ไม่มีเอกสารติดตัว
ครอบครัวตั้งข้อสงสัยว่า นายเมธาชาญอาจจะหมดสัญญาจ้างบนเรือ แล้วถูกชักชวนให้ไปทำงานต่อที่กัมพูชา และอาจถูกทำร้ายร่างกาย ยึดเอกสารส่วนตัว จนต้องหนีออกมาเร่ร่อน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้