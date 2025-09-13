BBC สนไหม! โจรฉกกระเป๋ากรรมการปตท.ถึงในร้านอาหารที่มิลาน! ก่อนโชว์แม่ไม้มวยไทย ทวงคืนสำเร็จ

คณะกรรมการบริหาร ปตท. พบเหตุการณ์ระทึกเมื่อถูกมิจฉาชีพ 3 คนฉกกระเป๋าถึงในร้านอาหารที่มิลาน โชคดีรู้ตัวทันใช้ความรวดเร็วและสติไล่ตามจนสามารถทวงคืนกระเป๋าได้สำเร็จ กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนไทยในต่างแดน
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา เกิดเหตุโจรกรรมกระเป๋าขึ้น ณ ร้านอาหารไทย Bangkok Thai Restaurant ในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกไว้ด้วยกล้องวงจรปิด และถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "กิตติพงศ์ นาวิรัตน์"
เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่คณะกรรมการบริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังรับประทานอาหารกลางวัน ได้มีมิจฉาชีพ 3 คน (ชาย 2 คน หญิง 1 คน) เข้ามาในร้าน โดยแต่ละคนทำหน้าที่แตกต่างกันไปอย่างเป็นระบบ คนแรกเข้าไปพูดคุยกับพนักงานเสิร์ฟเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ ขณะที่อีกคนยืนบังทางเข้าออกและคอยสังเกตการณ์ ส่วนคนสุดท้ายได้อาศัยจังหวะที่เหยื่อเผลอ ฉกกระเป๋าที่แขวนอยู่บนเก้าอี้ของ "ท่าน ออม" หนึ่งในคณะกรรมการบริหารฯ แล้วรีบเดินออกไปอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม "ท่าน ออม" ได้ไหวตัวทันและสัมผัสได้ว่ากระเป๋าหายไป จึงตัดสินใจวิ่งไล่ตามโจรทันทีพร้อมกับคณะที่มาด้วยกัน จนสามารถทวงกระเป๋าคืนได้สำเร็จในที่สุด
ผู้โพสต์ระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังทรัพย์สินของตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะและต่างประเทศ