ครูโหด! ย่องขอโทษผู้ปกครองเด็ก 7 ขวบ หลังตบเด็กจนหน้าช้ำ ขอจ่ายค่าเยียวยายุติเรื่องแต่ถูกปฏิเสธ

ผู้ปกครองเด็กชาย ป.1 เข้าแจ้งความดำเนินคดี "ครูชาย" วัย 23 ปี หลังใช้ ไม้บรรทัดฟุตเหล็กตีและตบปากนักเรียนนับ 10 ครั้ง จนใบหน้าช้ำ เหตุเพราะแอบกินขนม แถมสั่งลงโทษให้ล้างห้องน้ำ ล่าสุดครูและแม่ย่องเงียบขอโทษถึงบ้าน แต่เมื่อเห็นนักข่าวรีบเผ่นหนี ด้านแม่เด็กเผย ครูลงโทษตัวเองด้วยการ “ตบหน้า” หลายครั้ง ขณะที่แม่ครูอ้างลูกป่วยซึมเศร้า ขอจ่ายค่าเยียวยายุติเรื่องแต่ถูกปฏิเสธ
จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนใจเด็กชาย ป.1 วัย 7 ขวบ หยิบขนมบนโต๊ะครูกินจนโดนครูใช้ฟุตเหล็กฟาดหน้า ถึง 14 ครั้ง-ตบปากอีก 10 -หยิกคอ-ไล่ไปล้างห้องน้ำ เด็กชายเล่าว่าลืมพกเงินมาโรงเรียนแล้วหิว จึงหยิบขนมบนโต๊ะครูมากิน โดยผู้ปกครองก็ยอมรับว่าเห็นรอยตั้งแต่วันเกิดเหตุแต่ไม่กล้าร้องเรียน เพราะ “กลัวครูเอาเรื่องลูก” ต่อมา แม่ของ “น้องพ๊อต” ตัดสินใจดำเนินคดีกับ ครูประจำชั้นชาย วัย 23 ปี ในข้อหาทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง
ล่าสุด วันนี้ (4 ต.ค.) มีรายงานว่า มีรายงานว่า แม่ของครูผู้ก่อเหตุได้พาลูกชายมาขอโทษ พร้อมกระเช้า แต่ถูกผู้ปกครองน้องพ๊อตปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม เมื่อทั้งคู่ทราบว่ามีนักข่าวอยู่ในบริเวณนั้น จึงรีบลุกและเดินออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว โดยครูชายได้เพียงแค่ ยกมือไหว้และปฏิเสธที่จะตอบคำถามใด ๆ
แม่ของน้องพ๊อต เปิดเผยว่า ตนเองไม่ให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่ทำให้ตนตกใจคือ ครูชายจู่ ๆ ก็ตบหน้าตัวเองไปหลายครั้ง จนแม่ของครูต้องรีบห้ามไว้ ขณะที่ แม่ของครูชายได้อ้างว่าลูกชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้า พร้อมขอให้ยุติเรื่องและยินดีจ่ายค่าเยียวยาให้ แต่เมื่อเห็นว่ามีนักข่าวมาสังเกตการณ์ แม่ของครูชายก็รีบกล่าวว่า "ถ้านักข่าวมาก็จะไม่คุย" เพราะกลัวเสียภาพพจน์ ก่อนจะรีบออกจากบ้านไปทันที