เห็นแล้วรับไม่ได้!ลูกศิษย์ ป.1 หยิบขนมกินไม่บอก ครูลำปางคว้าฟุตเหล็กฟาดหน้าเด็ก 7 ขวบ

ลำปาง - ครูขาดสติลูกศิษย์ชั้น ป.1 วัย 7 ขวบ ลืมเอาเงินไปโรงเรียนแล้วหยิบขนมบนโต๊ะครูกินโดยไม่บอก คว้าฟุตเหล็กฟาดหน้าเด็กจนขอบตาช้ำ-แก้มบวมแดง ผ่านไป 3 วัน ผู้นำหมู่บ้านเห็นถาม ผปค.ยอมรับไม่กล้าร้องเรียน แต่ผู้นำหมู่บ้านไม่ยอมพาเด็กตรวจร่างกายและเตรียมเอาผิดครู
เรื่องดังกล่าวแดงขึ้นในวันนี้ (3 ตค.68) เนื่องจากกำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน แห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง พบน้องพ๊อต เด็กชายวัย7ขวบ เรียนอยู่ชั้น ป.1 ไม่ไปโรงเรียน และสังเกตเห็นว่าที่แกมซ้ายเป็นรอยช้ำแดงและขอบตาช้ำ เมื่อถามเด็กบอกว่า..ถูกครูตี
จากนั้นจึงได้ไปถามผู้ปกครองของเด็ก จนทราบว่า เมื่อวันพุธที่ผ่านมา(1 ต.ค.) หลังจากน้องพ๊อตกลับมาจากโรงเรียน พบว่าหน้าแดงช้ำ ขอบตาช้ำ สอบถามลูก ลูกบอกว่าถูกครูเอ (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี ครูประจำชั้นป.1 ใช้ฟุตเหล็กตีเข้าที่ใบหน้า จนใบหน้าแดงช้ำและขอบตาช้ำเขียว
เมื่อถามลูกว่าทำไมครูถึงตี ลูกบอกว่าลืมเอาเงินไปโรงเรียนและเห็นขนมบนโต๊ะครูจึงหยิบมากิน ทำให้ครูไม่พอใจและเอาฟุตเหล็กตีสั่งสอนดังกล่าว
ผู้ปกครองเด็กบอกอีกว่า ตนทราบเรื่องแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวครูจะเอาเรื่องและไม่อยากให้ลูกมีปัญหากับครู กลัวว่าลูกไปโรงเรียนจะถูกทำร้ายอีก จึงได้เงียบไม่ได้บอกใคร
ซึ่งหลังจากผู้นำหมู่บ้านทราบเรื่อง จึงสอบถามไปยังโรงเรียน หลังจากนั้นครูเอ คนก่อเหตุ ได้ขอโทษและขอไม่ให้เอาเรื่อง ทางผู้นำหมู่บ้านจึงบอกกลับไปว่า เรื่องเกิดมา3วันแล้ว ทำไมถึงเพิ่งมารู้สึกผิดวันนี้ หากไม่มีใครรู้ก็คงเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น และหากปล่อยไว้เด็กคนอื่นก็อาจจะถูกทำร้ายร่างกายแบบรุนแรงในลักษณะนี้อีก
และเบื้องต้นตนจึงได้ให้ผู้ปกครองพาเด็กไปตรวจร้างกายที่โรงพยาบาล ซึ่งแพทย์ระบุว่ารอยช้ำที่แก้มซ้ายของน้องพ๊อตเกิดจากโดนวัตถุทรงแท่งไม่มีคมตี พร้อมปรึกษาผู้ปกครองเพื่อเอาผิดครูคนนี้ที่กระทำการรุนแรงเกินกว่าเหตุต่อเด็กซึ่งเป็นลูกศิษย์ และ อายุเพียง7ปี
นอกจากนี้ครูในโรงเรียนยังให้ข้อมูลว่าครูคนดังกล่าวที่ผ่านมายังมีพฤติกรรมลงโทษเด็กด้วยการขังไว้ในห้อง และมีพฤติกรรมแปลก เก็บตัว-ไม่ชอบสุงสิงกับใคร