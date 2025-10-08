“สมชัย” ชี้ อีเวนต์เพื่อไทยยกเครื่อง ผู้สมัครยังเป็นบ้านใหญ่ อุบชื่อ 3 แคนดิเดตนายกฯ ไร้สิ่งจูงใจให้คนเลือก

“สมชัย” มองอีเวนต์ พท.ยกเครื่อง หวังกอบกู้พรรคช่วงขาลง ห้ามเลือดหยุดไหล ชม “แพทองธาร” มีสปิริตสู้ต่อ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ยังคงเป็นบ้านใหญ่ ไม่เปิด 3 ตัวแคนดิเดตนายก ขาดสิ่งจูงใจให้คนเลือก
วันนี้ (8 ต.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร นักวิชาการ โพสต์แสดงความคิดเห็นกรณีพรรคเพื่อไทยจัดกิจกรรมยกเครื่องเพื่อไทย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ว่า “ยกเครื่องพรรคเพื่อไทย ชมแพทองธาร ตำหนิทีมงาน”
นายสมชัย ระบุว่า การจัด event ยกเครื่องพรรคเพื่อไทย เป็นการพยายามให้เห็นว่า พรรคเพื่อไทยกำลังพยายามกอบกู้ขาลงของตัวเอง ห้ามเลือดให้หยุดไหลออก และสร้างความหวังแก่เลือดใหม่ที่จะไหลเข้า แต่สิ่งที่น่าสังเกตการจัดงานเมื่อวาน คือ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ทำได้ดี เมื่อเป็นตัวของตัวเอง แต่เมื่อเข้าสคริปต์กลับมีแต่ตรรกะที่เอาตัวไม่รอด พร้อมระบุว่า การพูดในช่วงต้นและช่วงท้ายดูเป็นธรรมชาติและจริงใจ สะท้อนถึงการไม่ยอมแพ้ สร้างกำลังใจให้กับคนในพรรคถ้าจะไม่ทิ้งกัน แม้ว่าตัวเองจะอยากเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค แต่ก็ไม่สามารถเป็นได้อีก
ขณะเดียวกัน มองว่า มีจุดอ่อนมากมายในส่วนที่เป็นสคริปต์ พร้อมยกตัวอย่าง การปรับโครงสร้างต่างๆ ของพรรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การมีสำนักดูแลกิจการสภา ก็มีคำถามใหญ่ๆ ว่า ที่ขาดประชุมกันโครมๆ เหลือไม่ถึง 20% จนสภาล่มบ่อยๆ แม้แต่กฎหมาย ที่พรรคตัวเองเองเสนอ ก็ยังปล่อยให้ล่มจะเป็นความหวังได้หรือไม่
ขณะที่การกล่าวอ้างว่าเป็นรัฐบาลสองปี ทำงานไม่ได้ เพราะระบบราชการไม่ตอบสนอง จากนี้มีประสบการณ์แล้ว ถ้าเป็นรัฐบาลใหม่จะทำได้ดี สคริปต์แบบนี้ หลอกเด็กยังไม่ได้ และการยังไม่สามารถเปิดตัวแคนดิเดตนายก 3 คนได้ ยังเป็นเครื่องหมายคำถามว่า จะมีอะไรที่จะนำมาชักจูงให้คนเลือก ในขณะที่การเปิดตัวผูัสมัครเขต 185 คน เป็นคนที่ยังเป็นบ้านใหญ่และคนที่มีชื่อเสียงไม่น่าจะเกิน 30 คน เท่ากับที่เหลือต้องอาศัยกระแสพรรค ที่ปัจจุบันอ่อนแรงและเป็นลบ
นายสมชัย ยังมองว่า การปล่อยให้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย ออกมาพูดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้ สส.200 บวกลบ นั้นไม่ได้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่มากขึ้น เพราะทุกคนประเมินตัวเลข 50-70 คือ ตัวเลขที่มีความเป็นไปได้ โดยมาจากขอสอบบัญชีรายชื่อ 15 คน และ สส.เขตไม่เกิน 55 คน ซึ่งการพูดตัวเลขที่เกินจริง จึงเป็นเรื่องตลกมากกว่าสร้างความหวังกำลังใจ
“ชมคุณแพทองธาร ที่ยังมีสปิริตสู้ทางการเมือง แม้ว่าปัจจุบันตัวเธอไปต่อไม่ได้แล้ว แต่หนักใจกับทีมงานที่จะหาประเด็นพูดให้คนกลับมาเชื่อมั่น หรือมันหาไม่ได้จริงๆ”