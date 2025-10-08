“เสี่ยหนู” โวเลือกตั้งครั้งหน้ามีแคนดิเตตนายกฯ มากกว่า 1 คน เหตุพรรคใหญ่ขึ้น-ไม่ได้ติดตาม พท.เปิดตัว 185 ผู้สมัคร สส.

“อนุทิน” บอกยังไม่ได้ติดตาม “เพื่อไทย” เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. 185 คน ประกาศเลือกตั้งครั้งหน้าพร้อมนั่งแคนดิเดตนายกฯ ภูมิใจไทย เปรยอาจมีมากกว่า 1 ชื่อ เหตุพรรคใหญ่ขึ้น หลัง “อิ๊งค์” พูดเสียดายไม่ได้นั่งแคนดิเดต
เมื่อเวลา 19.50 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการร่วมงานมหกรรมไหลเรือไฟ วันนี้ มีการขนแม่ทัพของพรรคภูมิใจไทยมาด้วย ว่า วันนี้ถือว่าเรามาดูงานไหลเรือไฟดีกว่า พูดเรื่องมงคล เรื่องสบายใจ เรื่องที่ทุกคนมีความสุข
เมื่อถามว่า ได้ติดตามการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทย ที่มีการเปิดตัวผู้สมัคร สส. 185 คน หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่ได้ติดตาม แต่ก็เป็นคนรู้จักกันทั้งนั้น
เมื่อถามต่อว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย ประกาศตั้งเป้าการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยจะได้สส. 200 ที่นั่ง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกพรรคก็ต้องมีการตั้งเป้าให้ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด
เมื่อถามว่า วันนี้อดีต สส.พรรคเพื่อไทย มาอยู่พรรคภูมิใจไทยจำนวนมาก นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อยู่ที่นโยบายของแต่ละพรรค ตนเชื่อว่า พรรคภูมิใจไทยก็ได้แสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่า เราได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ต่อประชาชน และทำได้จริง
เมื่อถามว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เสียดายที่ไม่ได้นั่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ในการเลือกตั้งครั้งหน้า นายอนุทิน จะยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอยู่แล้ว แต่จะเป็นอย่างไรคนตัดสินในอนาคตก็คือพี่น้องประชาชน
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า พรรคเพื่อไทยวางตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 3 คน ส่วนพรรคภูมิใจไทยนายกฯ คนเดียว ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยน่าจะใหญ่ขึ้น คงต้องมีการหารือเรื่องนี้กันก่อน บางทีอาจจะต้องมีแคนดิเดตมากกว่า 1 คน
เมื่อถามว่า มองเรื่องการเมืองในอนาคตใช่หรือไม่ จึงจำเป็นต้องมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมากกว่า 1 คน นายอนุทิน ปฏิเสธตอบคำถามดังกล่าว ก่อนพูดติดตลกว่า “ไปกินขนมครกดีกว่า”