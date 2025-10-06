นายกฯเยือนถิ่นนาคาพรุ่งนี้ร่วมงานออกพรรษา “ไหลเรือไฟนครพนม” หนึ่งเดียวในโลก

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ "อนุทิน" เยือนถิ่นนาคาพรุ่งนี้ร่วมงานออกพรรษา มหกรรมไหลเรือไฟโลก “ไหลเรือไฟนครพนม” หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2568
วันที่ (6 ตุลาคม 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมร่วมงานมหกรรมไหลเรือไฟโลก จังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคมนี้ ภายใต้แนวคิด “งานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม “แสงไฟแห่งศรัทธา” 1 เดียวในโลก”
โดยในเวลาประมาณ 15.15 น. นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (ดอนเมือง) ไปยังท่าอากาศยานนครพนม จากนั้นเดินทางต่อไปที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม (สันตยานันท์) ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม เพื่อพบปะและมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้แก่ข้าราชการและพี่น้องประชาชน ที่มารอให้การต้อนรับ
ต่อจากนั้น ในเวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมไหลเรือไฟโลก จังหวัดนครพนม ประจำปี 2568” และงานยกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลก ณ บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี พร้อมร่วมชมกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ 1) การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมประกอบม่านน้ำ ชุด “แสงไฟแห่งศรัทธา” สะท้อนความงดงามของประเพณีไหลเรือไฟที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก 2) การแสดงพลุรักษ์โลก 3) การแสดงไหลเรือไฟนานาชาติ และเรือไฟประกวด จากทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น 12 ลำ 4) ขบวนเรือไฟบกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้ชื่อ “Nakhon Phanom Illuminated Boat Carnival” หลังเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 21.30 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 และงานยกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม 2568 (12 วัน 12 คืน) โดยห้ามพลาดกับไฮไลท์วันที่ 7 ตุลาคม 2568 (วันออกพรรษา) งานมหกรรมไหลเรือไฟโลก ซึ่งจะพบกับกิจกรรมมากมาย โดยการจัดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกในปีนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดนครพนม มุ่งยกระดับเทศกาลไหลเรือไฟให้เป็นงานระดับนานาชาติ สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน สร้างการรับรู้ในระดับสากล พร้อมผลักดันจังหวัดนครพนมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักแห่งการพักผ่อน หรือ “Destination เมืองวัฒนธรรมระดับโลก” ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และสร้างความภูมิใจและภาพลักษณ์ที่ดีออกไปสู่สายตานานาชาติ