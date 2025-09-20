นครพนมเตรียมจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ-งานกาชาด ประจำปี 2568

นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ผู้ว่าราชการ จ.นครพนม เป็นประธาน พร้อม นางธนวัน อุ่นเพชรวรากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม, นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม, นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม, นายอนุชิต หงษาดี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม, นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และ พ.ต.อ.อนุสรณ์ มั่งมี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ร่วมแถลงข่าว บริเวณซุ้มวิถีคนทำเรือไฟอำเภอเมืองนครพนม ริมฝั่งโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 ด้านการจัดกิจกรรม, การรักษาความปลอดภัย, การจราจร, สถานที่พัก และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่จะมีขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนม ในช่วงวันออกพรรษา ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 8 ตุลาคม 2568