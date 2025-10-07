“อนุทิน” บินถึงนครพนม เตรียมเปิดงานไหลเรือไฟโลก อสม.-ปชช.แห่ต้อนรับสนามบินตะโกนรักนายกฯ

"นายกฯหนู" ขนรมต.ถึงถิ่นนครพนม เตรียมเปิดงานไหลเรือไฟโลก ขณะ อสม.-ประชาชน แห่ต้อนรับสนามบินตะโกนรักนายกฯ
วันที่ (7 ตุลาคม) เมื่อเวลา 15.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อลงพื้นที่ตรวจราชการ โดยมี น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยานายกรัฐมนตรี นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ
ต่อมาเวลา 16.50 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานนครพนม โดนมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนมาต้อนรับ พร้อมชูป้ายข้อความ เช่น รักท่านนายกฯ , ยินดีต้อนรับท่านนายก , อสม.กุรุคุ รักท่านอนุทิน สู้สู้ เป็นต้น พร้อมตะโกน “เรารักท่านนายกฯ”
จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะลงจุดแรกที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม (สันตยานันท์) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายกรัฐมนตรี พบปะส่วนราชการและประชาชนจังหวัดนครพนม พร้อมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และช่วงค่ำจะเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลก จังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 และงานยกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลก