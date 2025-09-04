เปิดโผ “ครม.หนู 1”
>> นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ควบรมว.มหาดไทย
>> น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย
>> นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
>> นางศุภมาส อิศรภักดี รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
>> นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.คมนาคม
>> นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
>> พรรคกล้าธรรม ได้สัดส่วนรัฐมนตรีกระทรวงเดิม คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และได้กระทรวงเพิ่ม คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
>> นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
>> โควต้ากลาง 3 กระทรวง คือ คลัง พาณิชย์ และการต่างประเทศ ที่จะเป็นสัดส่วนโควตาคนนอก
>> กระทรวงยุติธรรม โควตา พรรคภูมิใจไทย