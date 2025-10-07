สภาหมื่น ล.หวิดวอด! สส.ผู้ทรงเกียรติทิ้งก้นบุหรี่ลงถังขยะไฟลุก “ฉลาด” ฉุนล่าคนทำ ซัดงานก่อสร้างห่วย

“สภาหมื่นล้าน” หวิดวอด! สส.ขี้ยาทิ้งก้นบุหรี่ลงถังขยะ ไฟลุกกลางอาคารรัฐสภา “ฉลาด” เดือด! ซัดปล่อยไว้ไม่ได้ -ต้องรู้ให้ได้ใครทำ จวกงานก่อสร้างห่วย น้ำรั่ว-ไฟไหม้ซ้ำซาก ลั่น “ใครก่อไว้ รับกรรมเอง!”
วันนี้ (7 ต.ค.) ที่รัฐสภา นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาคนที่สอง กล่าวถึงกรณีที่เมื่อวานนี้ (6 ต.ค.) เกิดเพลิงไหม้ขยะบริเวณพื้นที่พักผ่อน ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา ว่า ตนรู้สึกตกใจและเป็นห่วง โดยได้ไปดูพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โชคยังดีที่จุดเกิดเหตุอยู่ในที่โล่ง ไม่ได้เกิดในห้องที่เก็บเอกสาร อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร บกพร่องที่ใด โดยรองเลขาธิการสภาได้รับเรื่องไปดำเนินการ และจะรายงานต่อ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทราบต่อไป ทั้งนี้ จะได้ส่งเอกสารทั้งหมดให้กองพิสูจน์หลักฐานหาสาเหตุที่แท้จริงด้วย เพราะปล่อยไว้ไม่ได้ เราต้องทราบสาเหตุให้ได้ เป็นเรื่องที่สภาต้องพึงระวัง โชคดีว่าวันที่เกิดเหตุไม่ใช่วันประชุมที่มีผู้เข้ามาใช้บริการสภาจำนวนมาก
รองประธานสภา ระบุด้วยว่า ส่วนกรณีน้ำรั่วที่ชั้นบี1 เป็นเรื่องที่ฝ่ายอาคารสถานที่จะต้องดูแลหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร สภายังมีจุดบกพร่องเยอะในการก่อสร้างที่ผ่านมา เมื่อเกิดเหตุต้องหาสาเหตุและคนรับผิดชอบ ความบกพร่องมีอยู่เป็นเนื่องๆ การใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตาม TOR ก็มีอยู่ ใครที่รับผิดชอบช่วงใด ก็รับผิดชอบภารกิจที่รับไป ใครก่ออะไรไว้ก็ต้องรับกรรมตามนั้น
รายงานข่าวจากรัฐสภา แจ้งว่า บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เปิดโล่งมีการปูพื้นไม้ ตั้งม้านั่งและโต๊ะไว้สำหรับนั่งพักผ่อนสูดอากาศภายนอก แต่ก็มักจะมีบางคนชอบใช้เป็นที่สูบบุหรี่ แม้จะมีการประกาศให้รัฐสภาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่แล้วก็ตาม
สำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากมีบางคนมาสูบบุหรี่แล้วทิ้งก้นบุรีลงในถังขยะที่เป็นพลาสติก ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้น จนลามถึงพื้นไม้บางส่วน ทำให้ระบบสปริงเกลอร์ดับเพลิงทำงาน โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่ได้ทัน ทิ้งไว้เพียงรอยเขม่าบนฝ้าเพดานและน้ำที่เจิ่งนองบนฟื้นไม้บางส่วน ซึ่งขณะนี้ทราบตัวผู้กระทำผิดรายหนึ่งแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบและรอกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
หลังจากทราบเรื่องสื่อมวลชนได้ไปดูพื้นที่เกิดเหตุ พบว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดประตูทางเข้า โดยนำโซ่ใส่กุญแจ พร้อมป้ายประกาศงดใช้พื้นที่ชั่วคราว
สำหรับพื้นที่อาคารรัฐสภาได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ปี 2568 เพื่อเป็นต้นแบบในการลดการบริโภคยาสูบในสังคมไทย ซึ่งริเริ่มโดยนายวันมูหะมัดนอร์