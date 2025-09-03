เลขาสภาฯ เสนอ “วันนอร์” บรรจุวาระโหวตนายกฯ แล้ว หลังตรวจสอบไร้ข้อติดขัดทางกฎหมาย รอลุ้นพรุ่งนี้เช้า

เลขาสภาฯ บอกเสนอเรื่องให้ “วันนอร์” เพิ่มวาระโหวตนายกฯ ในวาระประชุมแล้ว หลังพิจารณาไร้ข้อติดขัดทางกฎหมาย แต่ขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งใด รอลุ้นพรุ่งนี้เช้า
ช่วงเย็นวันนี้(3 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ถึงกรณีการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร (วิปสภา) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ถึงการกำหนดวันประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และนายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาฯ คนที่สอง ได้นำความเห็นของ สส.ที่ร่วมประชุมในฐานะตัวแทนพรรคการเมือง เสนอให้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ พิจารณาและพิจารณากำหนดวันประชุมนั้น
ล่าสุดนายวันมูหะมัดนอร์ ได้รับรายละเอียดจากการหารือของวิปสภาฯ แล้ว และได้เรียกนายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ รองเลขาธิการสภาฯ ที่กำกับสำนักประชุม หารือต่อประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
โดย ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาฯ ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ทำเรื่องและเสนอต่อประธานสภาฯ ให้พิจารณาแล้ว เบื้องต้นไม่มีประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคทางข้อกฎหมายใดต่อการพิจารณาบรรจุวาระเพิ่มเติม ตามที่ สส.พรรคภูมิใจไทยเสนอให้บรรจุวาระ ส่วนกรณีของคำร้อง ของ สส.พรรคเพื่อไทยที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณากระบวนการวินิจฉัยคดีถอดถอนน.ส.แพทองธาร ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกฯ นั้นมีปรากฎเป็นเอกสารที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งยุติแล้ว
"การตัดสินใจว่าจะบรรจุวาระเพิ่มเติมเมื่อใดนั้น อยู่ที่ดุลยพินิจของประธานสภาฯ ซึ่งขณะนี้ทางสำนักประชุม สภาฯ ยังรอรับคำสั่งของประธานสภาฯ" เลขาธิการสภาฯ กล่าว
ทางด้านนายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ รองเลขาธิการสภาฯ ที่กำกับสำนักประชุม กล่าวว่า จากการหารือกับนายวันมูหะมัดนอร์ ไม่มีประเด็นข้อกังวลใดๆ ซึ่งยังรอการพิจารณาของประธานสภาฯ แต่จนถึงเวลา 20.00 น.นั้นยังไม่มีข้อสั่งการใดๆ ออกมา ดังนั้นอาจต้องรอดูตลอดทั้งคืนนี้ จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ (4 ก.ย.) อีกครั้ง