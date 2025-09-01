“วันนอร์” ย้ำสภาฯ พร้อมโหวตนายกฯ ทันทีหากประสานมา เชื่อไม่มีใครอยากให้ช้า

“วันนอร์” ย้ำสภาฯ พร้อมโหวตนายกฯ ได้ทันที หากทุกฝ่ายประสานมา เชื่อทุกคนต้องการให้การจัดตั้งรัฐบาลไม่ล่าช้า
วันนี้(1 ก.ย.) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าว ถึงการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ประจำสัปดาห์นี้ ว่า ได้กำหนดประชุม 3 วัน ระหว่างวันที่ 3–5 ก.ย. โดยในวันพุธที่ 3 ก.ย. จะเป็นการพิจารณากฎหมาย ส่วนวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ย. เดิมกำหนดไว้สำหรับการพิจารณากระทู้ถาม แต่ต้องยกเลิกไป เนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทุกคนพ้นจากตำแหน่งแล้ว ไม่สามารถเข้ามาตอบกระทู้ได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีระเบียบวาระในส่วน “เรื่องเพื่อทราบ” ที่จะต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงแทน ขณะที่วันศุกร์ที่ 5 ก.ย. จะเป็นการพิจารณาวาระพิเศษ เกี่ยวกับกฎหมายที่ยังค้างอยู่หลายฉบับ ซึ่ง ส.ส.เสนอเข้ามาและมีความจำเป็นต้องเร่งประกาศใช้ จึงต้องเร่งรัดการพิจารณาโดยไม่มีวาระหารือ
นายวันมูหะมัดนอร์ ยังกล่าวถึงกรณีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่า มี 2 แนวทางที่สามารถดำเนินการได้ คือ ให้สมาชิก ส.ส. เสนอญัตติด่วนในที่ประชุม แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิกทราบอย่างน้อย 1 วัน และ สภาฯ อาจออกเป็นวาระด่วนพิเศษ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการเตรียมความพร้อมของทุกฝ่าย โดยอยากให้วิปทั้งสองฝ่าย รวมถึงพรรคการเมืองที่มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี หารือและยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ
“ยืนยันว่าสภาฯ มีความพร้อมในการดำเนินการเลือกนายกฯ เพราะสัปดาห์นี้มีการประชุมสภาฯ อยู่แล้ว 3 วัน หากสมาชิกทุกฝ่ายพร้อม ก็สามารถบรรจุระเบียบวาระและโหวตได้ทันที ทุกฝ่ายย่อมต้องการให้การเลือกนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลไม่ล่าช้า เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ” ประธานสภาฯ กล่าวย้ำ