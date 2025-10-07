แจง รมว.ยธ.ต้องเซ็นยกฎีกาอภัยโทษ "แม้ว" อีกรอบ เหตุ "ทวี" ลงนามหลังพ้นตำแหน่งไปแล้ว

แหล่งข่าว ยธ.เผย “ทวี" ลงนามยกฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ “ทักษิณ” หลังพ้นตำแหน่งตั้งแต่ 19 ก.ย. รมว.ยุติธรรมคนใหม่จึงต้องเข้ามายืนยันความเห็นเดิมของกรมราชทัณฑ์ ที่ให้ยึดตามคำพิพากษาศาลฎีกาให้ติดคุก 1 ปี
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ทำหนังสือชี้แจงกรณีฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดชาย ทักษิณ ชินวัตร หลังจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งเรื่องกลับมาให้พิจารณาใหม่ เนื่องจาก พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามประกาศแต่งตั้งและโปรดเกล้าฯ รัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568
โดยหนังสือ ลับ ของ ยธ.ลงวันที่ 23 กันยายน 2567 ระบุว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ได้เสนอความเห็นให้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นเวลา 1 ปี ตามที่ พ.ต.อ.ทวี ลงนาม ยกฎีกา ซึ่งต่อมาเมื่อ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้ว ได้พิจารณายืนยันความเห็นเดิม พร้อมส่งกลับไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป