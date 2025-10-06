ด่วน! รมว.ยธ.ถวายความเห็นประกอบพระราชดำริ กรณี "ทักษิณ" ขอพระราชทานอภัยโทษ ส่งคืน สลค.พิจารณานำความกราบบังคับทูลฯ

ด่วน! “รมว.ยุติธรรม” ถวายความเห็นประกอบพระราชดำริ กรณีการขอพระราชทานอภัยโทษของ “ทักษิณ” เพื่อส่งคืนเรื่องให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณานำความกราบบังคับทูลพระกรุณาตามขั้นตอนต่อไปแล้ว
วันที่ (6 ตุลาคม 2568) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ ชินวัตร ว่า กรณีการขอพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องคำพิพากษาให้รับโทษอย่างใดๆ หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว จะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ขอรับพระราชทานอภัยโทษ ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 259
โดยเรื่องนี้ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เคยเสนอเรื่องตามขั้นตอนไว้แล้ว แต่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ ถวายความเห็นประกอบพระราชดำริ ก่อนส่งเรื่องให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคับทูลพระกรุณาต่อไป
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ตนได้ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องให้เสร็จภายในกำหนด 3 วัน โดยวันนี้( 6 ตุลาคม 2568) ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เสนอเรื่องการพิจารณาให้สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 261 โดยถวายความเห็นประกอบพระราชดำริ เพื่อส่งคืนเรื่องให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณานำความกราบบังคับทูลพระกรุณาตามขั้นตอนต่อไป
“ในส่วนความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้น ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นเอกสารซึ่งมีชั้นความลับของทางราชการ จึงไม่สามารถเปิดเผยต่อสื่อมวลชนได้” พล.ต.ท.รุทธพล ระบุ