อภัยโทษ "ทักษิณ" ครั้งที่ 2 ส่งเรื่องกลับ "รมว.ยุติธรรม" คนใหม่พิจารณา คาด 3 วันสรุป

MGR Online - "พล.ต.ท.รุทธพล" เผย "ทักษิณ" ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ ครั้งที่ 2 เสนอ สลค. เรื่องถูกส่งกลับ ก.ยุติธรรม แล้ว ตั้งคณะกรรมการฯ ใช้เวลา 3 วัน พิจารณา
วันนี้ (2 ต.ค.) ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เปิดเผยกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีการยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 ว่า เรื่องนี้ทราบว่า รมว.ยุติธรรม คนเก่าได้มีการเสนอไปที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แต่ตอนนี้เรื่องได้กลับมาที่กระทรวงยุติธรรมแล้ว ซึ่งตนก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา โดยมอบหมายให้ นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัด ยธ. ไปตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อช่วยดูเรื่องข้อกฎหมาย และค่อยให้ประมวลเรื่องเสนอขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
พล.ต.ท.รุทธพล เผยว่า ส่วนจะสรุปสามารถขอได้หรือไม่นั้น ตนขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการอีกครั้งหนึ่งก่อน ซึ่งตนให้เวลา 3 วัน ก็น่าจะประมาณวันที่ 3 ต.ค. หรือวันที่ 6 ต.ค. จึงจะมีการรายงานมาให้ตนทราบอีกครั้ง แล้วค่อยนำเสนอกลับไปใหม่ที่สำนักงานคณะรัฐมนตรี (สลค.) อีกครั้ง สำหรับเหตุผลเรื่องกลับมาที่กระทรวงฯ ทราบว่าให้เรื่องกลับมาที่ รมว.ยุติธรรม คนใหม่ เพื่อให้มีความเห็นแล้วค่อยเสนอกลับขึ้นไปที่สำนักงานคณะรัฐมนตรี (สลค.) อีกครั้ง