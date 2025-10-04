ดึง "4 ดีเอสไอ" ช่วยสนับสนุนงาน รมว.ยุติธรรม คนใหม่

MGR Online - สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ลงนามขอยืมตัว 4 เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ สนับสนุนภารกิจ รมว.ยธ. ตามได้รับมอบหมาย มีผลตั้งแต่ 26 ก.ย.68
วันนี้ (4 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เอกสารส่วนราชการ สำนักงานรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป ที่ ยธ. 0101/1936 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568 เรื่อง ขอยืมตัวข้าราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรรม เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
ตามที่ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ กระทรวงยุติธรรม อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 นั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม จึงขอยืมตัว
ข้าราชการ ดังนี้
1. ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ตำแหน่ง ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2. ร.ต.อ.หญิง บูลษา ณะบุตรจอม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ สังกัดส่วนคดีการค้ามนุษย์ 2 กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
3. ร.ต.อ.หญิง ทักษพร โชติจันทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ สังกัดกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
4. นายบรรหาร จรรยาสุทธิวงศ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ สังกัดกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ไปช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากต้นสังกัด เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2568 เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ