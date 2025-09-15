ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความขอบคุณ “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” อำลาตำแหน่ง

MGR Online - กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความขอบคุณและอำลา “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” รมว.ยุติธรรม ร่วมทำงานตลอดระยะเวลา 2 ปี-ฝากสานต่อภารกิจ
วันนี้ (15 ก.ย.) เวลา 16.00 น. ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ได้ร่วมแสดงความขอบคุณและอำลา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมี นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม มอบพวงมาลัยและดอกกุหลาบเพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจในการอำลาตำแหน่ง
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และขอฝากให้ทุกคนช่วยกันสานต่อภารกิจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป