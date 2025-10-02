รมว.ยธ.เซ็นตั้ง "บังซุป" นั่งโฆษกกระทรวงฝ่ายการเมือง ดูแผนสร้างการรับรู้-เสริมภาพลักษณ์กระทรวง

รมว.ยุติธรรม เซ็นตััง ‘ศุภชัย ใจสมุทร’ เป็นโฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง จัดทำแผนการสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวง
วันนี้ (2 ต.ค. 68) พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงนามในคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่193/2568 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง เนื้อหาระบุว่า ตามที่ พลตำรวจโทรุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ กระทรวงยุติธรรม อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ผลการดำเนินงานของรัฐบาล และผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งเพื่อให้งานด้านการสื่อสารองค์กร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงแต่งตั้งให้ นายศุภชัย ใจสมุทร เป็นโฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง โดยให้มีหน้าที่แถลงข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม หรือร่วมแถลงข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ให้คำแนะนำการจัดทำแผนการสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม และอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568