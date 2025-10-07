“บวรศักดิ์” เผย อีก 1-2 วัน พร้อมแจงปมอภัยโทษ “ทักษิณ” หลัง ยธ.ส่งความเห็นยกฎีกากลับมายัง สลค.

“บวรศักดิ์” เผย อีก 1-2 วัน จะชี้แจงกรณีอภัยโทษ “ทักษิณ” หลัง ก.ยุติธรรม ส่งความเห็นให้ยกฎีกา กลับมายัง สลค.
วันนี้ (7 ต.ค.) ที่ทำเนียบฯ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ส่งเรื่องยกฎีกาพระราชทานอภัยโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยเรื่องนี้ต้องผ่านขั้นตอนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) และผ่านการตรวจสอบของนายบวรศักดิ์ ด้วยหรือไม่ ว่า ก็เป็นเรื่องที่ สลค. ต้องทำตามปกติอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า ได้เห็นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมยกฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณแล้วหรือยัง นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ยังไม่เห็น เมื่อถามว่า การยื่นฎีกาสามารถยื่นซ้ำได้หรือไม่ นายบวรศักดิ์ นิ่งไม่ตอบคำถาม
เมื่อถามว่า ให้ช่วยอธิบายคำว่า ยกฎีกา พระราชทานอภัยโทษหมายความว่าอย่างไร เพราะมีประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ช่วงนี้ขอให้ผมได้ดูเอกสารก่อน ยังไม่เห็นเรื่อง พร้อมบอกว่า พรุ่งนี้มะรืนนี้ อีก1-2 วัน เดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์ หลังภายใน 1-2 วันนี้ โดยจะประสานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี