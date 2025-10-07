เลขา ครม.แจงปม “ทักษิณ” ขอพระราชทานอภัยโทษ ไม่ต้องเข้า ครม.จากนี้จะดำเนินการตามขั้นตอน

เลขา ครม.เผยปม “ทักษิณ” ขอพระราชทานอภัยโทษ เป็นเรื่องลับมาก ไม่ต้องเข้า ครม.จากนี้ส่งเรื่องดำเนินการตามขั้นตอน
วันที่ 7 ต.ค.นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวถึง การขอพระราชทานอภัยโทษของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถวายความเห็นประกอบ ว่า เป็นเรื่องลับมาก กระทรวงยุติธรรมให้ข่าวแล้วไม่ใช่หรือ มันไม่ใช่เรื่องต้องเข้า ครม. หลังจากนี้ก็ส่งเรื่องดำเนินการไปตามขั้นตอน
ทั้งนี้ มีรายว่า เมื่อวันที่ 6 ต.ค. พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ยืนยันตามความเห็นเดิมของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เห็นควร “ยกฎีกา” ของนายทักษิณ ชินวัตร ตามที่กรมราชทัณฑ์เสนอ ส่งผลให้นายทักษิณต้องถูกคุมขังในเรือนจำตามคำพิพากษาศาลฎีกา เป็นเวลา 1 ปี