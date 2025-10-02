เปิดเอกสารลับ "ทวี" เซ็นเองตีตกคำขอพระราชทานอภัยโทษ "แม้ว" ยึดคำสั่งศาลฎีกาจำคุก 1 ปี

เปิดเอกสารลับ “ทวี” เซ็นเองยกฎีกาตีตกคำขอพระราชทานอภัยโทษ "ทักษิณ" ยึดแนวคำสั่งศาลฎีกาจำคุก 1 ปี ตามกรมราชทัณฑ์เสนอ
เมื่อวันที่ (23 ก.ย.) พันตำรวจเอกทวี สอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามเอกสารลับที่ ที่ยธ0703.41307เรื่อง นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ ชินวัตร ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ของนักโทษเด็ดขาดชาย นายทักษิณ ชินวัตร ถึง นายกรัฐมนตรี
โดยมีรายละเอียด11หน้า และสาระสำคัญ คือกระทรวงยุติธรรม พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณฯ ได้ยอมรับคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยยินยอมเดินทางกลับมารับโทษ และมีคุณงามความดีขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยการดำเนินการโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนหลายโครงการ
แต่อย่างไรก็ดี เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งคดีหมายเลขแดงที่ บค 1/2568 ลงวันที่9 กันยายน2568 ให้จำคุก นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณฯ 1ปี จึงเห็นควรยกฎีการายนี้เสีย ตามที่กรมราชทัณฑ์เสนอจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทในโอกาสอันควร