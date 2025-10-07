xs
“บวรศักดิ์” ทำบุญชุดใหญ่ห้องทำงาน วันออกพรรษา พร้อมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบฯ ก่อนเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“บวรศักดิ์” ทำบุญชุดใหญ่ห้องทำงาน เนื่องในวันออกพรรษา พร้อมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำทำเนียบรัฐบาล ก่อนเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 4 โมงเย็นนี้ ร่วม ครม. ข้าราชการทำเนียบฯ

วันนี้ (7 ต.ค.) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ได้ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเสริมสิริมงคลในห้องทำงาน ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันออกพรรษา โดยมีการนิมนต์พระพรหมวชิรมงคล พระชินวงศวชิรเวที ( เจ้าคุณเตชินท์) และคณะ จากวัดราชาธิวาสราชวรวิหารและวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รวม 9 รูป


จากนั้น เวลา 08.42 น. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ได้ฤกษ์สักการะองค์เทพนรสิงห์จำลอง บนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ต่อด้วยสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่-ศาลตา ยาย ประจำทำเนียบ โดยมีคณะทำงานและนางสาวอธิฏฐานพร อุวรรณโณ บุตรสาว ร่วมในพิธีด้วย


โดยวันนี้ นางสาวอธิฏฐานพร ได้นำเครื่องดื่มกาแฟ ซึ่งเป็นร้านของตนเองมาร่วมออกร้านให้ ครม.และสื่อมวลชนได้ดื่ม เนื่องในวันประชุม ครม. โดย นายบวรศักดิ์ ได้ดื่มคาราเมลมักคิอาโต้เย็น

ขณะที่เวลา 16.00 น. นายบวรศักดิ์ จะเป็นประธานในทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและการปาฐกถาธรรม โดยเจ้าพระคุณสมเด็จมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พร้อมคณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 10 รูป เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมงาน

