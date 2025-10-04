“ลูกน้ำ” พี่สาว “นนกุล” นำล็อกเก็ตรูปคุณแม่มาร่วมทำบุญที่วัดราชบพิธฯ เผยแม่อยากให้มาทำบุญแต่งงานที่นี่

นับเป็นข่าวดีของครอบครัว “สันตินธรกุล” หลังจากที่ “ลูกน้ำ เพ็ญพิชชา สันตินธรกุล” พี่สาวของพระเอกหนุ่ม “นนกุล ชานน สันตินธรกุล” ได้เริ่มต้นชีวิตคู่อย่างเป็นทางการ โดยวันนี้ (4 ต.ค.) มีการจัดพิธีทำบุญที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีสมาชิกในครอบครัวมาร่วมพร้อมหน้า โดยลูกน้ำได้เผยภาพความประทับใจแฝงความเศร้า มีภาพถ่ายคู่กับล็อกเกตซึ่งมีรูปคุณแม่อยู่ในนั้น พร้อมข้อความว่า “First blessing แม่เคยบอกว่าอยากให้มาทำบุญแต่งงานที่นี่ (อีโมจิหัวใจสีขาว พร้อมกับแท็กหาอินสตาแกรม คุณแม่เพ็กแฮ ผู้จากไป)”