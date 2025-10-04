xs
“ลูกน้ำ” พี่สาว “นนกุล” นำล็อกเก็ตรูปคุณแม่มาร่วมทำบุญที่วัดราชบพิธฯ เผยแม่อยากให้มาทำบุญแต่งงานที่นี่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นับเป็นข่าวดีของครอบครัว “สันตินธรกุล” หลังจากที่ “ลูกน้ำ เพ็ญพิชชา สันตินธรกุล” พี่สาวของพระเอกหนุ่ม “นนกุล ชานน สันตินธรกุล” ได้เริ่มต้นชีวิตคู่อย่างเป็นทางการ โดยวันนี้ (4 ต.ค.) มีการจัดพิธีทำบุญที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีสมาชิกในครอบครัวมาร่วมพร้อมหน้า โดยลูกน้ำได้เผยภาพความประทับใจแฝงความเศร้า มีภาพถ่ายคู่กับล็อกเกตซึ่งมีรูปคุณแม่อยู่ในนั้น พร้อมข้อความว่า “First blessing แม่เคยบอกว่าอยากให้มาทำบุญแต่งงานที่นี่ (อีโมจิหัวใจสีขาว พร้อมกับแท็กหาอินสตาแกรม คุณแม่เพ็กแฮ ผู้จากไป)”
































