“บวรศักดิ์” ชวน ครม.สวดมนต์เย็น 7 ต.ค. เสริมสิริมงคลรบ. พร้อมนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์

มือกฏหมายรัฐบาล ชวน ครม.สวดมนต์เย็น 7 ต.ค.นี้ เสริมสิริมงคลรัฐบาล พร้อมนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบ
เมื่อวันที่ (2 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา บรรดารองนายกรัฐมนตรี รวมถึงรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีรายงานว่า ในวันอังคารที่ 7 ต.ค.นี้ เวลา 08.00 น. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ได้นิมนต์พระพรหมวชิรมงคล เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร และคณะ ,พระชินวงศวชิเวที (เจ้าคุณเตชินท์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รวม 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาล ที่ห้องทำงานชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1
จากนั้นเวลา 09.00 น. นายบวรศักดิ์ จะสักการะศาลพระภูมิ ศาลตาศาลยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล และไหว้เทพนรสิงห์ ที่อัญเชิญกลับมาตั้งอยู่บริเวณระเบียงชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้า
ขณะที่ในช่วงเย็น มีรายงานว่า นายบวรศักดิ์ ได้แจ้งคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เย็น และปาฐกถาธรรม โดยนิมนต์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นำสวดมนต์เย็น เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ตึกสันติไมตรี หลังใน