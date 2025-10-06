ประเดิมยุค "นายกฯหนู" จ่อขยับ "18 ผู้ว่าฯ -2 ผู้ตรวจฯมท." คาดคืนความเป็นธรรม ทดแทนคนเกษียณ สั่งเสนอชื่อภายใน 14 ต.ค.นี้

"มหาดไทย" ประเดิมยุค "นายกฯหนู" จ่อขยับ "18 ผู้ว่าราชการจังหวัด" ขึ้นเครื่องหมาย “ว่าง” ทดแทน คนเกษียณปี68 และจังหวัดที่ถูก มท.1 รัฐบาลก่อนโยกย้ายเข้ากรุ พ่วง 2 ผู้ตรวจราชการมหาดไทย แจ้งจังหวัด-กรมสังกัด มท. เสนอชื่อภายใน 14 ต.ค.นี้ คาด ชงชื่อ “มท.หนู” ที่กำกับ กรมการปกครอง เสนอ ครม. ได้ก่อน พ.ย.นี้ คาด มีกระบวนการ "คืนความเป็นธรรม" หลังเมื่อ 1 ต.ค. เพิ่งคืน "ชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล" ออกจาก "กรุผู้ตรวจ" นั่ง "รักษาการพ่อเมืองอ่างทอง"
วันนี้ (6 ต.ค. 68) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อกระบวนการแต่งตั้งพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)
โดยเฉพาะตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัด” 18 อัตรา รวมถึงตำแหน่ง “ผู้ตรวจราชการกระทรวง” 2 อัตรา ที่ยังไม่มีการแต่งตั้งแทนผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2568 และแทนผู้ที่โยกย้ายไปก่อนหน้านั้น
ล่าสุด นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศ สป.มท. 2 ฉบับ
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สายงานบริหารงานปกครอง (ผู้ว่าราชการจังหวัด) และสายงานตรวจราชการกระทรวง ทดแทนอัตราที่ว่าง
ขณะที่ นายพินัย อนันตพงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศกำหนดการณ์ “คัดเลือก” ทั้ง 2 ตำแหน่งแล้ว
ประกอบด้วย ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด 18 อัตรา และ ผู้ตรวจราชการกระทรวง 2 อัตรา โดยให้จังหวัดและหน่วยงานในสังกัดมหาดไทย เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมายังคณะกรรมการคัดเลือก ภายในวันที่ 14 ต.ค.นี้
โดยจะมีการประเมินและสัมภาษณ์ในเร็วๆ นี้ ก่อนแจังวันประกาศผลให้ผู้เข้ารับคัดเลือกต่อไป
สำหรับ ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ว่าง จาก"เกษียณอายุราชการ" เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568 "ยังไม่ได้แต่งตั้ง" จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ปทุมธานี ยะลา และ ลพบุรี
นอกจากนั้น ยังมีตำแหน่งผู้ว่าฯ "ว่าง" ที่จะคัดเลือก อีก 11 จังหวัด แทนผู้ที่ถูกโยกย้ายมาก่อนหน้านี้ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
สำหรับ กรณีของ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายอรรษิษฐ์ ปลัด มท. เพิ่งลงนามให้ นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กลับมา "รักษาการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง.
ส่วนทดแทน ผู้ตรวจราชการกระทรวง 2 อัตรา จากผู้ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568.