"พล.ต.อ.เอก" เล่าเบื้องหลังแต่งตั้งนายพลสีกากี เผยดรามา "ภูมิธรรม" ปิดประชุมกะทันหัน ท่ามกลางกระแสข่าวการเมืองกดดันตำรวจ

"พล.ต.อ.เอก" เล่าเบื้องหลังการแต่งตั้งนายพลตำรวจปี 2568 เผยฉากดรามากลางห้องประชุม ก.ตร. เมื่อ “ภูมิธรรม” รักษาการนายกฯ ปิดประชุมกะทันหัน ท่ามกลางกระแสข่าวการเมืองกดดันตำรวจ ก่อนที่อีก 3 วัน ผบ.ตร.จะนั่งประธาน สานต่อกระบวนการแต่งตั้ง 249 นายพลจนเสร็จสิ้น
วันนี้ (16 ก.ย.) พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวเผยเบื้องหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือก.ตร. เพื่อพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ถึง ผู้บังคับการ (ผบก.) วาระประจำปี 2568 ใจความว่า อนุสนธิการแต่งตั้งระดับนายพลตำรวจ ประจำปี 2568 ที่ผ่านไป มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องและเบื้องหลังต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์การประชุม ก.ตร.และกรณีศึกษาต่อไปดังนี้
1.น.ส.แพรทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประธาน ก.ตร.โดยตำแหน่ง ไม่สามารถมาปฎิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ก.ตร.เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรี โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่ประธาน ก.ตร.แทน
2.วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น.นายภูมิธรรมฯได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุม ก.ตร.
เมื่อมาถึงได้เข้าห้องรับรองผบ.ตร.ก.ตร.บางท่าน และที่ปรึกษา เข้าไปพูดคุย นานประมาณ 2.ชั่วโมง 30 นาที (ทราบภายหลังถกเถียงหารือกันเรื่องการแต่งตั้งระดับผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็น รอง ผบ.ตร.)และได้เข้าประชุมเปิดประชุมเวลา 17.30 น.
3.เมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระเรื่องเพื่อพิจารณา การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2568 นายภูมิธรรมฯประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ามีข้าราชการตำรวจ จำนวน 4 ราย ร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง ขอให้เลขา ก.ตร.ไปดำเนินการตรวจสอบ แล้วมารายงานให้ที่ประชุมครั้งต่อไปในวันอาทิตย์ที่ 31 ส.ค.และกล่าวปิดการประชุม
4.ผมได้ทักท้วงว่าการปิดประชุมโดยอ้างว่ามีผู้ร้องเรียนดังกล่าว ไม่มีเหตุผลอันสมควร การแต่งตั้งเป็นเรื่องสำคัญต้องรีบพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลากำหนดไว้ อีกทั้งยังมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอยู่อีก 1 วาระ อาจเป็นการผิดกฎหมาย แต่นายภูมิธรรมฯ ประธาน ยืนยันอีกครั้งปิดประชุมแล้ว และลุกขึ้นเดินออกจากห้องประชุมไปทันที โดยส่วนตัวผมเห็นว่าผิดปกติและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
5.วันพฤหัสบดีที่ 28 ส.ค.2568 ช่วงเย็น และวันศุกร์ที่ 29 ส.ค.2568 ติดต่อกันจนถึงวันที่เสาร์ที่ 30 ส.ค.2568 สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าว การเลื่อนการประชุม ก.ตร.เนื่องจาก ผบ.ตร.ไม่ยอมฝ่ายการเมือง และมีข่าวปรากฏตามช่องทางสื่อบางสื่อว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้ ผบ.ตร.ไปปฏิบัติหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรี สุดท้ายนายภูมิธรรมฯ ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว
6.วันอาทิตย์ที่ 31 ส.ค.2568 เวลา 15.00 น.ประชุม ก.ตร.(ครั้งที่ 2) เพื่อคัดเลือกแต่งตั้งตำรวจ ประจำปี 2568 อีกครั้ง โดย ผบ.ตร.เป็นประธานในที่ประชุม ก.ตร.เนื่องจากนายภูมิธรรมฯ ลาการประชุม
7.ผมได้อภิปรายกระบวนการคัดเลือกแต่งตั้งตามหลักเกณท์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้
1)เริ่มจากการประกาศอาวุโส และกำหนดให้หน่วยต่างๆ (ระดับกองบังคับการและกองบัญชาการ) พิจารณาจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมที่จะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยเสนอยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2)ผบ.ตร.นำรายชื่อทั้งหมด จัดทำบัญชีผู้สมควรเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรียงตามอาวุโส เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งตำรวจ ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีมติอย่างไร ผบ.ตร.จะนำรายชื่อเสนอ ก.ตร.เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
3)ก.ตร.มีอำนาจหน้าที่ ในการให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือทักท้วงเพื่อให้ ผบ.ตร.นำกลับไปพิจารณาทบทวนและนำมาเสนอ ก.ตร.อีกครั้ง
4)หาก ก.ตร.เห็นชอบแล้ว นายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป
5)สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง สามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ตร.ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งแต่งตั้ง
ผบ.ตร.ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ก.ตร.เหตุผลที่ไม่เสนอรายชื่อ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ซึ่งอยู่ในลำดับอาวุโส ขึ้นเป็น รอง ผบ.ตร.และได้เสนอชื่อ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในลำดับถัดไปเลื่อนขึ้นแทน
ในการพิจารณาระดับ รอง ผบช.เลื่อนเป็น ผบช.
ก.ตร.หลายท่านได้อภิปรายขอให้ ผบ.ตร.นำกลับไปทบทวน และนำเสนอมาใหม่ ซึ่งก็ทำให้มีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงรายชื่อให้ที่ประชุม ก.ตร.พิจารณาอีกครั้ง
ในการพิจารณาระดับ รอง ผบช.สับเปลี่ยนหมุนเวียน ผบก.เลื่อนขึ้น รอง ผบช. ผบก.สับเปลี่ยนหมุนเวียน และรอง ผบก.เลื่อนขึ้นเป็น ผบก.
ก.ตร.ทุกท่านได้อภิปราย และให้ผบ.ตร.นำกลับไปทบทวนและเปลี่ยนแปลงรายชื่อให้ที่ประชุม ก.ตร.พิจารณาอีกครั้งเช่นกัน
9.สรูปการประชุม ก.ตร.เสร็จสิ้น เวลา 22.30 น.ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง 30 นาที มีการพักการประชุม ก.ตร.เพื่อนำข้อทักท้วงของ ก.ตร.(หลายราย)ไปให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำรวจ ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาทบทวน(มีการเปลี่ยนแปลงบางรายชื่อ)และนำมาเสนอในที่ประชุม ก.ตร.อีกครั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกราย (249 นาย) จนเสร็จสิ้นการประชุม
10.การแต่งตั้งเสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล จนมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯเรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568
นับเป็นการแต่งตั้งตำรวจระดับนายพลที่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์การแต่งตั้งตำรวจ