“สรวงศ์” โยน พท.ฟันงูเห่า จี้ "ศักดิ์ดา" นั่ง รมต.ต้องลาออก จับตา "อนุทิน" คุม มท.จุ้นคดี

เลขาฯพท. โยน คกก.จริยธรรม-กก.บห. ฟันปมงูเห่า หลัง “วัน” จี้ ขับ “เฉลิม” พ้นพรรค ซัด “ศักดิ์ดา” อยากนั่ง รมต. ต้องลาออก ชวน จับตา “นายกฯหนู” คุม มท. หวั่น ยุ่งคดีเขากระโดง - ฮั้ว สว. เชื่อไม่ง่าย ปชช. ให้ความสนใจ “จุลพันธ์” ปัดให้ความเห็น แนวคิด ฟื้นโครงการคนละครึ่ง
วันนี้ (8ก.ย.) เวลา 13.00 น.นายสรวงศ์ เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายวัน อยู่บำรุง กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ออกมาเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยขับร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง ออกจากพรรค ว่า พรรคเพื่อไทยมีคณะกรรมการจริยธรรม และจะต้องมีการชงเรื่องให้กับคณะกรรมการบริหารพรรค และส่วนตัวมองว่าท่านใดที่ไม่ได้มีใจอยู่กับพรรคแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรั้งไว้ แต่ย้ำว่า ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการจริยธรรม
เมื่อถามว่ากรณีของนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ที่จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งตามหลักแล้วจะต้องขอมติของกรรมบริการพรรค สามารถทำได้หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ใช่ ถ้าตัวท่านจะนั่งเป็นรัฐมนตรี ก็ต้องลาออกจาก สส. เพราะเป็น สส. เขต และในส่วนนี้ต้องพิจารณากันต่อไป
เมื่อถามถึงภาพรวมของโผคณะรัฐมนตรีที่ออกมาในรัฐบาลใหม่มองแล้วเป็นอย่างไรบ้าง นายสรวงศ์ กล่าวว่า ทุกคนก็มีประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งก็ต้องดู เพราะแต่ละคนมีการทำงานที่แตกต่างกัน ส่วนตัวเชื่อมั่นว่า ถ้านายกรัฐมนตรีคนใหม่ จะสามารถนำพารัฐบาล และประเทศชาติไปในทางที่ดีได้ และเป็นกำลังใจให้
ส่วนที่นายอนุทิน ประกาศว่าอาจจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเอง ซึ่งจะทำให้ไม่ใช่คนกลางในการมาดู จะทำให้มีข้อกังวลเรื่องการถูกแทรกแซง โดยเฉพาะเรื่องคดีเขากระโดง และฮั้ว สว. หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ตนว่าประชาชนจับตาอยู่ และตนก็เคยให้ข้อคิดตั้งแต่อยู่ในสภาแล้ว และเมื่อมาถึงจุดนี้แล้ว ถ้าหากนายอนุทิน จะดำรงตำแหน่งด้วยตัวเอง น่าจะต้องระมัดระวังในการกระทำต่าง ๆ และประชาชนก็ให้ความสนใจอยู่ ซึ่งต้องจับตาดู
เมื่อถามว่าจะมีการยื่นตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรี หลังมีการโปรดเกล้าฯ อย่างเป็นทางการเลยหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า เดี๋ยวต้องรอดู เพราะฝ่ายกฎหมายเอง ก็ต้องอยู่อย่างละเอียด เพราะว่าการที่จะร้องหรือว่ายื่นอะไรนั้น ไม่ยื่นพร่ำเพื่ออยู่แล้ว ยืนยัน จะทำให้ดีที่สุดแต่ก็ต้องรอกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้สรุป
ส่วนวันนี้ที่มาที่พรรค จะมีการหารือกับหัวหน้าพรรคในเรื่องอะไร นายสรวงศ์ กล่าวว่า ก็ไม่มีอะไร มารอฟังว่าหัวหน้าพรรคจะสั่งอะไรหรือไม่
ส่วนจะมีการเตรียมการเพื่อรอการเลือกตั้งเลยหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า จริง ๆ ก็พร้อมอยู่เสมอ นักการเมือง เป็น สส. ก็ต้องพร้อมลงพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งก็ต้องรอดูว่าหัวหน้าพรรคจะว่าอย่างไร แต่ก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่า หัวหน้าพรรคยังสู้ต่อ
ส่วนแนวทางในการร่วมงานกับพรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้าน สามารถทำงานด้วยหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า จริง ๆ แล้วต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ เพราะการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดทำด้วยความรอบคอบ ก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น ตนมั่นใจว่าสามารถทำงานร่วมกันได้ ในการตรวจสอบรัฐบาล และเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชน
เมื่อถามย้ำว่า แม้พรรคประชาชนจะระบุว่า ตรวจสอบรัฐบาลอย่างจริงจัง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็เป็นฝ่ายที่ยกมือสนับสนุนให้นายอนุทินเป็นนายกฯ จะสามารถทำงานร่วมกันเป็นฝ่ายค้านได้อย่างสนิทใจหรือไม่ และเรื่องกระแสข่าวดีลคดี 44 สส. นายสรวงศ์ กล่าวว่า การทำหน้าที่ในสภา และข้างนอก พวกเราในฐานะที่เป็นสส. ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่เต็มที่อยู่แล้ว ส่วนพรรคอื่นจะว่าอย่างไร ตนไม่ก้าวล่วง แต่สำหรับพรรคเพื่อไทยทำเต็มที่
ขณะที่บรรยากาศพรรคเพื่อไทยเพื่อ หลังจากที่นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้าที่ทำการพรรคในเวลา 11.50 น. จากนั้นมีรัฐมนตรี และแกนนำของพรรคเพื่อไทย ทยอยเดินทางเข้าพรรคอีกหลายคน อาทิ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี, นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรค และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะรองหัวหน้าพรรค
โดยนายจุลพันธ์ ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ กรณีที่รัฐบาลใหม่เตรียมที่จะฟื้นโครงการคนละครึ่ง กลับมาใช้อีกครั้ง โดยระบุเพียงว่า ขณะนี้อยู่ในกระบวนการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ยังขอไม่ให้ความเห็น
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า วันนี้ทางแกนนำพรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมหารือ เพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน ในฐานะพรรคฝ่ายค้าน รวมถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ในการทำพื้นที่