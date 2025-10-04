“สมศักดิ์” ลั่น! ยังเลิกการเมืองไม่ได้ ต้องช่วย“เพื่อไทย”อีกครั้ง เผยเคล็ดอายุยืน 100 ปี สอน “นับคาร์บ” พิชิตโรค NCDs

“สมศักดิ์ “ ถ่ายทอดเคล็ดลับ “นับคาร์บ” กุญแจสู่การอายุยืน 100 ปี แนะลดคาร์บ–เพิ่มโปรตีนแทนการอดอาหาร เปิดใจอนาคตการเมือง ยังอยู่”เพื่อไทย “แม้อยากวางมือ แต่ยังเลิกไม่ได้ ต้องช่วยพรรคอีกครั้ง
วันนี้( 4 กันยายน ) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Super CEO Club รุ่นที่ 2 ในหัวข้อสำคัญเพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ “Longevity & NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) – กุญแจสู่การมีอายุยืนยาวอย่างแข็งแรงและปราศจากโรค”
นายสมศักดิ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า การบรรยายในวันนี้ ถ้าทุกคนฟัง เข้าใจ และนำไปปฏิบัติตาม จะทำให้สุขภาพดีและมีอายุยืนถึง 100 ปีได้แน่นอน ทุกคนอาจมีความรู้เรื่อง “หวาน มัน เค็ม” แต่หลายคนลืมเรื่อง “นับคาร์บ” หรือการบริโภคคาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งถือเป็นความท้าทายระดับโลก
ในประเทศไทยมีคนไทยเสียชีวิตจาก NCDs ปีละกว่า 400,000 คน และมีผู้ป่วย NCDs มากกว่า 33 ล้านคน แบ่งเป็นโรคเบาหวาน 6.5 ล้านคน ความดันโลหิตสูง 14 ล้านคน โรคไตทุกระยะ 1 ล้านคน มะเร็ง 4.4 แสนคน และผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 10 ล้านคน โดยโรค NCDs ทำให้ประเทศสูญเสียต้นทุนทางเศรษฐกิจโดยรวมกว่า 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี แบ่งเป็นต้นทุนทางตรง 139,000 ล้านบาท และต้นทุนทางอ้อมอีก 1.5 ล้านล้านบาท
ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปี 2567 ระบุว่า คนไทยใช้บริการบัตรทองรวม 220 ล้านครั้ง โดยในจำนวนนี้กว่า 167.5 ล้านครั้ง หรือคิดเป็น 76% เป็นการใช้บริการรักษาโรค NCDs มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละกว่า 2 ล้านราย ขณะที่ สปสช. ได้รับการจัดสรรงบประมาณบัตรทองประมาณ 150,000 ล้านบาท ซึ่งกว่า 52% หรือราว 79,537 ล้านบาท เป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยกลุ่ม NCDs
จากนั้น นายสมศักดิ์ได้สอนเรื่อง “การนับคาร์บ” โดยอ้างอิงจากเอกสาร Harris Benedict Equation เพื่อคำนวณพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน และแปลงเป็นปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ควรบริโภค พร้อมระบุว่า หากปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ภายในเวลา 1 เดือน น้ำหนักจะลดลงอย่างแน่นอน ส่วนคนที่มีรูปร่างผอมอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทำ ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่า คนที่กิน “ไม่เป็น” หรือกินเกินความต้องการของร่างกาย มีมากถึง 76% ขณะที่คนที่ผอมมีเพียง 24%
นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากรู้สึกหิว ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร แต่ให้ “ปรับการบริโภค” โดยลดคาร์โบไฮเดรตลง และเพิ่มโปรตีนหรือไขมันที่ดีแทน ซึ่งจะช่วยควบคุมน้ำหนักและลดความเสี่ยงการเกิดโรค NCDs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม หลังบรรยายพิเศษแล้วเสร็จได้มีการซักถามนายสมศักดิ์เรื่องรายละเอียดการนับคาร์บและสอบถามอนาคตทางการเมือง ซึ่งนายสมศักดิ์ ย้ำว่า ยังทำงานกับพรรคเพื่อไทย แม้ว่าตนเองนั้นอยากจะเลิกเล่นการเมืองแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ทำให้ต้องเดินหน้าต่อ จะละทิ้งพรรคขณะนี้ไม่ได้
“ไม่ใช่ว่าผมต้องเป็นรัฐบาล เป็นรัฐมนตรี ไม่ได้คิดอย่างนั้น ผมโชคร้าย มีลูก 2 คน ไม่เอาการเมือง ไม่รับมรดกการเมืองเลย ผมก็เลยเลิกไม่ได้ ความจริงครั้งนี้ว่าจะเลิก แต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ก็ต้องช่วยพรรคก่อน ผมหายหน้าไปก็จับจ้องผมหาว่าผมจะหนีไปไหน จะย้ายพรรคตลอด ไม่ได้คิดแบบนั้นเลย จะอยู่กับพรรคและช่วยเต็มที่อีกครั้ง”