รัฐบาลชูผลสำเร็จนโยบาย “นับคาร์บได้ผล” ปชช.ปรับพฤติกรรมป่วย NCDs ลดกว่า 5 หมื่นราย ลดค่ารักษา 600 ล.

สุขภาพประชาชน ต้องดี..“รัฐบาล” ชูผลสำเร็จนโยบาย “นับคาร์บได้ผล” ปชช. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดจำนวนผู้ป่วย NCDs กว่า 5 หมื่นราย ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วกว่า 600 ล้านบาทต่อปี
วันนี้ (17ส.ค.) นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นหนึ่งในภัยคุกคามด้านสุขภาพ ที่ได้ส่งผลกระต่อคุณภาพชีวิตและภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพของคนไทยเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม จากการที่รัฐต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพื่อลดความเจ็บป่วย เนื่องด้วยโรคในกลุ่มนี้ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ แต่มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสมเป็นระยะเวลานาน อาทิ ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอ จนนำไปสู่ปัจจัยที่ก่อให้เกิด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
นายอนุกูล กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศความมุ่งมั่นในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจ ผ่านกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ด้วยแนวทางการส่งเสริมการนับคาร์โบไฮเดรต หรือ “นับคาร์บ” เพื่อควบคุมการบริโภคในแต่ละมื้อได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ จากการปรับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนด้วยวิธีการนับคาร์บ จากตัวเลขที่มีผู้เข้าสู่การรักษา NCDs จำนวน 223,492 คน มีผู้ที่สามารถหยุดยาได้ 3 เดือน มีตัวเลขเป็นจำนวนถึง 20,741 คน โดยหยุดยาได้ระยะแรก 14,715 คน รวมหยุดยาได้ 35,456 คน ส่วนผู้ที่ลดยาลง 23,597 คน ทำให้ตัวเลขในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลลดลงถึง 603.48 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่ตัวเลขของจำนวนด้านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาลดลง แต่ยังพบว่าปัจจุบันแนวทางการลงทุนเพื่อการจัดการโรคติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นจากตัวเลขของผู้นับคาร์บทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีตัวเลขเป็นจำนวนถึง 37.19 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 74.39 โดยคาดการณ์ว่าในเดือนกันยายนนี้ จะมีผู้นับคาร์บถึงเป็นจำนวน 50 ล้านคน
“ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ถือหนึ่งในความท้าทายสำคัญ รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนโครงการสาธารสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการป้องกันที่เหมาะสม รัฐบาลขอย้ำว่าต้นทุนทางสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างจริงจัง การตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในระยะยาวอย่างยั่งยืน” นายอนุกูล ระบุ