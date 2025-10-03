“อนุทิน” ชี้เกษียณอายุราชการ 65 เป็นแนวคิด เหตุคนอายุยืนขึ้น ต้องหารือหลายหน่วยงาน

“นายกฯ อนุทิน” ชี้ เกษียณอายุราชการ 65 ปี เป็นเพียงแนวคิด ต้องหารือหลายหน่วยงาน เหตุคนอายุยืนขึ้น
วันนี้ (3 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงแนวคิดการเกษียณอายุราชการอายุ 65 ปี เพราะคนอายุยืนขึ้น ว่า เป็นแนวคิดเพราะสังคมเปลี่ยนไป สุขภาพเปลี่ยนไป คุณภาพชีวิตดีขึ้น เราก็คงต้องมีการปรับเพื่อไม่ให้เกิดการว่างงานของคนมากขึ้น ตรงนี้เป็นเพียงแนวคิด ส่วนวิธีการจะออกมาในรูปแบบใดจะต้องมีการหารือกัน เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะในวงการศาลฯ อัยการ ก็เกษียณอายุราชการ 65-70 ปี ทำได้เท่าที่จะทำได้ เราก็จะพยายามทำเท่าที่เราทำได้ ส่วนเรื่องงบประมาณถ้าเกษียณที่อายุ 60 ปี เขาก็ยังได้บำเหน็จบำนาญ และรัฐยังต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ก็พยายามที่จะจัดสรรปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้องกัน
ทั้งนี้ นายอนุทิน ย้ำว่า เป็นเพียงแนวคิด ไม่ใช่บอกว่าจะต้องเกิดขึ้นภายในวันนี้ จะต้องมีการหารือกันอีกมาก